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ASYA

Putin ve Netanyahu telefonda ne görüştü?

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü: Kremlin'den yazılı açıklama yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rus tarafı, Filistin meselesi için adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına desteği konusunda ilkesel yaklaşımını vurguladı.

Haber Merkezi AA
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleştirilen normalleşme anlaşması çerçevesinde Orta Doğu meselesini ele aldı.

Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
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Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
Kremlin'in gizli ordusu olarak nitelendirilen Rus özel güvenlik şirketi Wagner, önce Suriye ardından Libya'da karşımıza çıktı. Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeni Prigozhin'in finanse ettiği paralı askerler hangi ülkelerde, ne tür faaliyetler yürütüyor? 'Neler Oluyor' programının 6. bölümünde Rus paralı askerlerle ilgili tüm detayları anlattık:

Görüşmede neler ele alındı?

Görüşmede, Rus tarafı, Filistin meselesi için adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına desteği konusunda ilkesel yaklaşımını vurguladı ve "İsrail ve BAE arasındaki anlaşmanın bölgede istikrarı ve güvenliği güçlendireceği umudunu" dile getirdi.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, taraflar, uluslararası terörizme karşı mücadelede koordinasyonun devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

İki lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deneyleri ve üretimi dahil virüsle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da görüştü.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


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