Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü: Kremlin'den yazılı açıklama yapıldı

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleştirilen normalleşme anlaşması çerçevesinde Orta Doğu meselesini ele aldı.

OYNAT 05:43 Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar? Kremlin'in gizli ordusu olarak nitelendirilen Rus özel güvenlik şirketi Wagner, önce Suriye ardından Libya'da karşımıza çıktı. Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeni Prigozhin'in finanse ettiği paralı askerler hangi ülkelerde, ne tür faaliyetler yürütüyor? 'Neler Oluyor' programının 6. bölümünde Rus paralı askerlerle ilgili tüm detayları anlattık:

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Görüşmede neler ele alındı?

Görüşmede, Rus tarafı, Filistin meselesi için adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına desteği konusunda ilkesel yaklaşımını vurguladı ve "İsrail ve BAE arasındaki anlaşmanın bölgede istikrarı ve güvenliği güçlendireceği umudunu" dile getirdi.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, taraflar, uluslararası terörizme karşı mücadelede koordinasyonun devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

İki lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deneyleri ve üretimi dahil virüsle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da görüştü.