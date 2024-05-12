Putin yeni kabine önerisini sundu: Sergey Şoygu Rusya Güvenlik Konseyi'ne atandı

Rusya'ya yeni hükümeti kurma çalışamaları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bakanlar için atama önerilerinde bulundu.
Buna göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alarak yerine Sergey Şoygu’yu atadı.
Bakanlığa ise Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerildi.
Putin tarafından önerilen kabine şöyle:
Savunma Bakanı: Andrey Belousov
İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev
Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov
Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov
Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko
Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov
Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk
Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev
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