|
Dünya

Putin yeni kabine önerisini sundu: Sergey Şoygu Rusya Güvenlik Konseyi'ne atandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabine için önerilerini sundu. Rus lider, uzun yıllardır birlikte görev yaptığı Sergey Şoygu’yu savunma bakanlığından alarak Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı.

22:38 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 23:03 - 12/05/2024 Pazar
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sergey Şoygu'yu Savunma Bakanlığı'ndan aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sergey Şoygu'yu Savunma Bakanlığı'ndan aldı.

Rusya'ya yeni hükümeti kurma çalışamaları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Buna göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alarak yerine Sergey Şoygu’yu atadı.

Bakanlığa ise Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerildi.

Putin tarafından önerilen kabine şöyle:

Savunma Bakanı: Andrey Belousov

İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov

Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko

Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin

Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov

Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk

Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev

Ayrıntılar geliyor...

#Rusya
#Vladimir Putin
#Kabine
26 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?