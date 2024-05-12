Putin yeni kabine önerisini sundu: Sergey Şoygu Rusya Güvenlik Konseyi'ne atandı

Rusya'ya yeni hükümeti kurma çalışamaları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Buna göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alarak yerine Sergey Şoygu’yu atadı.