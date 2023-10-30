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Putin'den İsrail'in saldırıları 'ABD'ye yarıyor' çıkışı: Ölümcül kaosu kimin organize ettiğini anlamalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'ye yönelik katliam saldırılarını sürdüren işgalci İsrail'i hedef aldı. "Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" diyen Putin, bölgedeki ölümcül kaosun 'ABD ve uydularına' yaradığını bildirdi.

Hüseyin Berk
22:07 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:02 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Putin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının hiçbir meşru sebebi olmayacağını söyledi.

Putin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının hiçbir meşru sebebi olmayacağını söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. Yaşananlar sonrası işgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ateşkese 'ABD' göndermeli ret

Filistin'e yönelik katliam saldırılarını sürdüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddederek, "Hamas'a teslim olmayacağız" dedi.

Sivillere yönelik saldırıların durmayacağını söyleyen Netanyahu, 'ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Pearl Harbor bombalamasından veya 11 Eylül 2001’deki terör saldırısından sonra ateşkesi kabul etmemesini' örnek gösterdi.

Putin'den İsrail'e: Saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgalci İsrail'i hedef aldı.

"Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz"
diyen Putin, bölgedeki ölümcül kaosun 'ABD ve uydularına' yaradığını bildirdi.

"Çözümün anahtarı tam egemen Filistin devleti"

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ölümcül kaosu kimin organize ettiğini anlamalıyız. Bundan kim yararlanır? ABD ve uyduları küresel istikrarsızlığın ana yararlanıcılarıdır.

Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Ortadoğu'daki çatışmayı çözmenin anahtarı tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır."




#Vladimir Putin
#Rusya
#Gazze
#İsrail
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