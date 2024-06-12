Rus barış gücünün Karabağ'dan çekilme süreci tamamlandı

Azerbaycan ve İran, stratejik yapılar ve ulaşım hatlarının güvenliği için eş zamanlı tatbikat yapacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun yarın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde tatbikat yapacağı; İran ordusunun da kendi ülkelerinde eş zamanlı olarak tatbikat gerçekleştireceği kaydedildi.