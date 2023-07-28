Rusya'ya karşı isyan başlatan Wagner'in lideri Prigojin'den Nijer'deki darbeye destek: Sömürgecilerle mücadeleden başka bir şey değil

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Prigojin, sosyal medya hesabında Nijer’deki askeri darbeyi öven bir paylaşımda bulundu. Nijer’deki askeri darbeye destek veren Prigojin, "Nijer’de yaşananlar, Nijer halkının sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir. Bu, kendi yaşam kurallarını ve yaşam biçimlerini onlara dayatmaya ve onları Afrika’nın yüzlerce yıl önceki durumunda tutmaya çalışan sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.