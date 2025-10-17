Sakız Adası'nda göçmen botu kayalıklara çarptı: 2 ölü 10 yaralı

Yunan basını, Sakız Adası açıklarında dün akşam yerel saatle 22.30 sıralarında göçmenleri taşıyan bir botun kayalıklara çarptığını duyurdu. Sakız Adası’nın Pandukios bölgesinde meydana gelen kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, yaralıların Sakız Hastanesi’nde tedavi altına alındığını, diğer göçmenlerin ise VIAL Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi'ne götürüldüğünü açıkladı.