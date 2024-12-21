Şam'a ilk ziyaret: PKK/SDG için 'planlı geçiş' istedi

ABD'li diplomatlar, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'ye gitti. Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyet, Şam'da Suriye Devrimi ve Heyet Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed el-Colani (Ahmed eş-Şara) ile görüştü.





TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE BÜYÜK ETKİSİ VAR

Leaf, görüşme sonrası gazetecilere konuştu. Leaf, terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması Suriye Demokratik Güçleri için 'planlı geçiş' önerdi. Leaf, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtlerin örgütlenip kendilerini savunmalarına neden olan şartlar çok çarpıcı şekilde değişti. Suriye'nin kuzeyi için en iyi çözüm, Kobani çevresinde ateşkes ve SDG'nin ülkedeki rolü için planlı bir geçiştir" şeklinde konuştu. Leaf, "Suriyelilerin öncülüğünde bir siyasi sürece tam destek veriyoruz" diye konuştu. "İran’ın Suriye’de hiçbir rolü olmayacak ve olmamalı da" diyen Leaf, "Türkiye'nin Suriye'de büyük etkisi var" ifadelerini kullandı.

Heyet, Suriye'de arama kurtarma çalışmaları yürüten Beyaz Baretliler ile de görüştü.





'OLUMLUYUZ'

Leaf, eş-Şara’nın başına yakalanması için konulan 10 milyon dolarlık ödülün kaldırılacağını söyleyerek, yaptırımların kaldırılabilmesi için eylem ve demokratik ilerleme görülmesi gerektiğini söyledi. Eş-Şara’nın terör örgütlerinin Suriye topraklarında faaliyet göstermesine ya da ABD veya komşu ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeme sözü verdiğini belirten Leaf, "Görüşmedeki olumlu mesajları memnuniyetle karşılıyoruz. Sadece laf değil, bu ilkeler ve eylemler konusunda ilerleme arayacağız” dedi.





PENTAGON: SURIYE'DE 2 BIN ASKERIMIZ VAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’deki ABD askeri sayısının, uzun zamandır açıkladıkları 900 yerine yaklaşık 2 bin olduğunu ortaya koydu. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, “Bugün öğrendim ki, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor ve bana açıklandığı kadarıyla bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor, çekirdek sayı 900 ABD askeri daha uzun vadeli konuşlandırma için bulunuyor” dedi. Güncellemenin, “Bölgeden ABD askerlerini çekeceğim” diyen yeni Başkan Donald Trump’ın görevi devralması öncesi gelmesi, Biden yönetiminin işleri zora sürme niyeti olarak yorumlandı.



