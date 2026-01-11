Şeyh Maksud artık temiz

Perşembe günü Şeyh Maksud’a bitişik Eşrefiyye, Beni Zeyd ve El-Şukayf mahallelerinde kontrol sağlanmıştı. Ordudan dün yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı, kentte kontrolün tamamen sağlandığı belirtildi. Ordu birlikleri, dün temizlenen Şeyh Maksud Mahallesi'nde devriye gezdi. Önceki gece bazı örgüt liderlerinin kaçmayı başardığı, ancak örgüte bağlı 300 militanın hâlâ mahallede saklandığı belirtildi. Bu nedenle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

TERÖRİSTLER HASTANEYE MEVZİLENDİ

Saat 15.00 itibarıyla Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonlar durduruldu. Teröristlerin Halep'teki Yasin Hastanesi’ne mevzilendiği belirlendi. Şeyh Maksud’dan yaklaşık 200 sivilin tahliyesi sağlandı. Tahliyeden sonra SDG’li teröristler, Deyr Hafir bölgesinden havalandırdıkları İHA'larla Halep’teki bazı mahalleleri hedef aldı. Suriye ordusu söz konusu İHA’lara müdahale ederek saldırıyı engelledi. Operasyonlar Komutanlığı, hastanede köşeye sıkışan teröristleri silahlarını alıp otobüslerle Tabka’ya nakletti. Ordunun tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına teslim etmeye başlayacağı ve Şeyh Maksud’dan da kademeli olarak çekileceği açıklandı.

150 bin Halepli tahliye edildi

Temizlenen bölgelerde arama-tarama başlatıldı, terör örgütünün sahada tuzaklamalar yaptığı belirlendi. Operasyon sürecinde sivillerin zarar görmemesi için maksimum önlem alındı, güvenli tahliye koridorları açıldı. Yaklaşık 150 bin Halepli bu koridorlar üzerinden güvenli şekilde burunları dahi kanamadan tahliye edildi. Ardından terör unsurlarının üzerine gidilip mahalleler terör unsurlarından temizlendi. Kürtler başta olmak üzere etnik ve mezhepsel ayrım gözetilmeksizin bütün Suriyeliler güven altına alındı.

Sırada Fırat’ın doğusu var

SDG’nin Halep'te yuvalandığı mahallelerin temizlenmesiyle birinci aşama tamamlandı. Operasyona kısa süre ara verilecek. Bu süreçte örgütün tavrına bakılacak. Petrol yatakları, gümrük kapıları ve barajların Şam yönetimine devri istenecek. SDG sahada olumlu ve ılımlı tavır sergilemezse, operasyonun boyutu değişecek. Örgütün elinde tuttuğu diğer bölgelere de operasyon başlayacak. 10 Mart Mutabakatı’ndan önce Fırat'ın doğusuna büyük bir kara operasyonu hazırlığında olan Şam yönetimi, buna kaldığı yerden devam edecek. Fırat'ın doğusunda operasyonlar yapılarak bölge terörden tamamen arındırılacak. Şam yönetiminin istemesi halinde Türkiye'nin her zaman desteğe açık olduğunu belirten güvenlik kaynakları şu değerlendirmede bulundu: “Örgüt üyelerinin kuzeydoğu tarafına gönderilmesi için koridor açıldı. Örgütün elinde çok fazla direnecek adam kalmadı, örgüt kısa süre içerisinde entegre olmak zorunda kalacak.”

İran yapımı İHA’larla saldırdılar

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin tehlikeli bir tırmanış aşamasına girdiğini belirtti. Suriye Operasyonlar Komutanlığının yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin, "Halep kentini, sivil kurumlarını, camilerini ve tesislerini 10'dan fazla İran yapımı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak yeni bir askeri tırmanış aşamasına girdiği" ifade edildi. Bu saldırının sivillerin yaralanmasına ve ciddi hasara yol açtığı kaydedildi. Ayrıca teröristlerin saldırıları dolasısıyla 6 Ocak’tan bu yana ölen sivil sayısının 23 çıktığı açıklandı.







