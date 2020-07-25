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AVRUPA

SİHA'lar Türkiye'nin batı kıyılarını gözlüyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında tedbirlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterindeki İHA ve SİHA'ları batı kıyılarında etkin şekilde kullanıyor. Açık istihbarat kaynakları, dün gece saatlerinde Marmaris, Dalaman ve Didim semalarında 3 SİHA'nın görev yaptığına dair radar izlerini yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SİHA'lar şimdi de Doğu Akdeniz'de aktif şekilde görev yapıyor.
SİHA'lar şimdi de Doğu Akdeniz'de aktif şekilde görev yapıyor.

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldı.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölgede, 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınladı.

DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK

Bu karar Yunanistan'da büyük bir panikle karşılanırken, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemlerin en hareketli günleri yaşanıyor.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ ORUÇ REİS'E EŞLİK EDİYOR

Yunanistan'a ait savaş gemilerinin yüzde 85'i Ege'de bulunurken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri bölgede faaliyet gerçekleştiren Oruç Reis'e eşlik ediyor.

SİHA'LAR BÖLGEDE ÇOK AKTİF

  • Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA ve İHA'ların aktif şekilde bölgede faaliyet yürüttüğü de görüldü. Açık istihbarat kaynakları, dün gece saatlerinde Marmaris, Dalaman ve Didim semalarında 3 SİHA'nın görev yaptığına dair radar izlerini yayınladı.

Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor
DÜNYA
Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor

Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
OYNAT 00:00
Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.


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