SİHA'lar Türkiye'nin batı kıyılarını gözlüyor

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldı.
Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölgede, 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınladı.
DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK
Bu karar Yunanistan'da büyük bir panikle karşılanırken, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemlerin en hareketli günleri yaşanıyor.
TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ ORUÇ REİS'E EŞLİK EDİYOR
Yunanistan'a ait savaş gemilerinin yüzde 85'i Ege'de bulunurken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri bölgede faaliyet gerçekleştiren Oruç Reis'e eşlik ediyor.
SİHA'LAR BÖLGEDE ÇOK AKTİF
- Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA ve İHA'ların aktif şekilde bölgede faaliyet yürüttüğü de görüldü. Açık istihbarat kaynakları, dün gece saatlerinde Marmaris, Dalaman ve Didim semalarında 3 SİHA'nın görev yaptığına dair radar izlerini yayınladı.