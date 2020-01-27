Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avustralya'da felaketler bitmiyor: Sellerle boğuşuyor

Avustralya'nın Canberra bölgesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yüzlerce araçta ve binada hasar oluştu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde uzun süre devam eden yangınlardan sonra bu sefer şiddetli yağış ve fırtınayla mücadele ediyor.