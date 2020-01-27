Dünya Solomon Adalarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
OKYANUSYA

Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Makira Adası'nın Kirakira kentinin 105 kilometre kuzeybatısı olan depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Güney Pasifik'te Solomon Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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