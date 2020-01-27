Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Pasifik'te Solomon Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi.
Depremin yaklaşık 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Güney Pasifik'te Solomon Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi.
Depremin yaklaşık 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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