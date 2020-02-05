Dünya Somalide 1,3 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor
ORTADOĞU

Somali'de 1,3 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Somali'de 1,3 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi. BM Mukim Koordinatörü Adam Abdelmoula, yaptığı açıklamada, 2020 yılı ortasına kadar ülke genelinde 4,1 milyon kişinin gıda güvenliği bulunmayacağını ve bunun 1,3 milyonunun acil gıda yardımına muhtaç olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Çöl çekirgesi istilasının kısmen kontrol altına alınmasına rağmen halen ekinler için büyük risk taşıdığına dikkati çeken Abdelmoula, yerinden edilmiş yaklaşık 2,6 milyon kişi için de kalıcı çözüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

  • Abdelmoula ayrıca yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl boyunca yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalacağı ve eğer ihtiyaçları karşılanmazsa 162 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Somali Tarım ve Sulama Bakan Yardımcısı Hamoud Ali Hassan da Somali'deki krizin sadece mevsimsel yağışlarla ilgili olmadığına dikkat çekerek, altyapı ve güvenlik eksikliğinin halkın ülke içinde yer değiştirmesine yol açtığını aktardı.

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Somalili öğrenciden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Afrin'deki askerlerimize dua
Somalili öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Afrin'deki Mehmetçik'e dua etti. Uluslararası Afrika Üniversitesi Mescidi'nde çekilen görüntülerde Siyasi Bilimler okuyan Somalili genç Türk halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Afrinde'ki ordumuza dua ediyor.


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