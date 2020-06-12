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Dünya Sömürgecilerin heykelleri tek tek yıkılıyor Yeni Zelandada şehre adı verilen İngiliz subayın heykeli kaldırıldı
OKYANUSYA

Sömürgecilerin heykelleri tek tek yıkılıyor: Yeni Zelanda’da şehre adı verilen İngiliz subayın heykeli kaldırıldı

Yeni Zelanda’da İngiliz donanma subayı Kaptan John Hamilton’un heykeli, yerli Maori halkına yönelik katliamları nedeniyle kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kaptan John Hamilton’un heykeli.
Kaptan John Hamilton’un heykeli.

ABD’deki siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından dünya genelinde başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda sömürgecilerin heykelleri tek tek yıkılmaya başladı.

  • İngiltere, ABD ve Belçika’nın ardından Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda’da İngiliz donanma subayı kaptan John Hamilton’un heykeli Hamilton kentinde yer alan Civic Meydanı’ndan kaldırıldı. Hamilton Belediye Başkanı Paula Southgate yaptığı açıklamada, Maori yerlilerinin talebi üzerine Kent Meclisinin bahçesindeki bronz heykelin kaldırılmasına karar verildiğini ifade etti. Southgate, "Tüm dünyada olanları görmezden gelemeyiz. Aynı toplumdaki kültürler arasında hoşgörü ve anlayışı geliştirmeye çalıştığımız bir zamanda, heykelin bu eksik yönleri kapatmaya yardımcı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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Başkan Southgate heykelin kaldırılmasına yönelik talebin arttığını ve çok sayıda vatandaşın heykeli "kişisel ve kültürel" olarak rahatsız edici bulduğunu belirtti.

Bir Maori ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, heykelin bulunduğu bölgeden kaldırılmaması halinde bizzat kendisinin heykeli yıkacağını ifade etmişti.
Maori topluluğu tarafından heykelin kaldırılması için belediyeye çok sayıda talep olduğu belirtildi. Ayrıca heykelin 2018 yılında tahrip edildiği aktarıldı.
Yeni Zelanda’ya 1863’te yüzyılda ayak basan İngiliz donanma subayı Kaptan John Hamilton, İngilizlerin işgali sırasında yerli halk Maorilerle savaşarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açmıştı. Yeni Zelanda’da yerli halk Maoriler, İngiliz kaptan Hamilton’un adada soykırım yaptığını ifade ediyor.

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