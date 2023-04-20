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Dünya

Sudan’da elektrik kesintisi ve yağma

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların gölgesinde, başkent Hartum’da yaşan elektrik kesintileri ve yağma olayları hayatı zorlaştırmaya başladı.

Dış Haberler
04:00 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sudan'da evler yağmalanıyor.

Sudan'da evler yağmalanıyor.

15 Nisan’da Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar sürerken, başkent Hartum’da elektrik kesintileri ve yağma olayları hayatı zorlaştırmaya başladı. 5. gününe giren çatışmalar Sudan ordusunun Hartum’daki ana karargahı, başkanlık sarayı, başkenti çevre illere bağlayan köprüler, Hartum’daki uluslararası havaalanı ve Omdurman ile Bahri şehirlerindeki askeri üsler etrafında yoğunlaştı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ölü sayısı 270’e, yaralı sayısı ise 2,600’e yükseldi. Çatışmalar nedeniyle bakım ekipleri elektrik ve su kesintileri tamir etmekte zorlanırken, yetkililer kent sakinlerine kaynakları idareli kullanma çağrısı yaptı. Silahlı mücadelenin ilk günden itibaren iş yerlerinin ve okulların kapalı olduğu Hartum’da, temel gıda maddelerine erişim için de uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Bazı sivillerin kendi imkanlarıyla şehri terk etmeye çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca şehrin birçok yerinde yağma olaylarının yaşandığı rapor ediliyor. Öte yandan HDK güçleri, ellerinde tuttukları Sudan’da eğitim için bulunan Mısır askerlerini Merowe şehrinden başkent Hartum’a getirdiklerini açıkladılar. HDK’nın askerleri, Mısır’a karşı bir koz olarak kullanmak istediği değerlendiriliyor. Çatışmalar sonucu kullanılmaz duruma gelen Merowe havaalanının ise Sudan ordusunun kontrolüne geçtiği iddia

edildi.



#Sudan
#Elektirik kesintisi
#Yağma
#Hartum
42 dakika önce
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