Suriye’nin kalkınmasına İdlib modeli

2020 yılında Türkiye’nin ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ ile güvenli bölge haline getirilen İdlib geride kalan 4 yıl içerisinde büyük bir ivme ile kalkınmaya başladı. Şehirde iş imkanları, sosyal tesisler, yollar ve eğitim kurumları açılarak normal yaşama hızlı bir dönüş oldu. Suriye’de kalkınmanın en hızlı olduğu şehir olan İdlib modeli, Halep, Şam, Hama, Humus ve Lazkiye gibi diğer illere örnek olacak. 4 yıl içerisinde halkın el birliği verdiği İdlib diğer Suriyelilere örnek oluyor. Şam’da yaşayan Suriyeliler, “İdlib’in nasıl kalkındığını gördük. Şam’ın da öyle olmasını istiyoruz” beklentisini dile getiriyor.

İDLİB PLAKASI HER YERDE

Suriye’de gelişmişlik ve düzen açısından İdlib öne çıkan şehirler arasında. Esed rejiminin en az bombaladığı şehir olan İdlib 4 yıldır güvenli bölge olarak adlandırılıyor. Değişim öncesi İdlib plakalı araçlar rejim askerleri tarafından kontrollerinde tutulan bölgelerde geri çevrilirken artık Hama, Humus, Halep ve Şam başta olmak üzere 13 şehirde en fazla İdlib plakalı araçlar göze çarpıyor. Ticaret ve ziyaretler için Suriye’nin her yerine İdlib’den yoğun ziyaret sağlanıyor.

TİCARET ÜSSÜ

Rejimin düşmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere tüccarlar mal almak için kamyonlarla İdlib’e gitti. Mallarını yükleyen tüccarlar şehirlere gelerek Türk markalarını İdlib’den alarak satış yapmaya başladı. Yine güvenli bölgelerden inşaat malzemesi, insani yaşam malzemeleri gelmeye başladı.

ŞEHİRLERE ÖRNEK OLSUN

Bahar Kalkanı Harekatından sonra geçen 4 yıl içerisinde İdlib adete yeniden doğdu. Yollar yeniden yapılarak güvenlik sağlandı. Suriye’nin diğer şehirlerinden gelen insanlar, “İdlib’in nasıl kalkındığını gördük. İç savaşta geçen 13 yılda şehir, diğer bölgelere nazaran daha fazla gelişmiş. Bu kalkınmanın başkent Şam ve diğer şehirlerimize de uygulanması gerekir. Yollarımızın, okullarımızın, sağlık sisteminin böyle olmasını isteriz” yorumlarında bulunuyor. Öte yandan Şam’ın yeni yönetimimizde Türkiye ile ortak iş birliği yaparak İdlib’i rol model alınıp kalkınma sağlanması için bir fikir birliği olduğu yerel kaynaklar tarafından kaydediliyor.











