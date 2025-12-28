Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes sağlandı: Trump tarafları tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ile Kamboçya arasında 7 Aralık'ta başlayan son sınır çatışmalarının ardından tarafların yeniden barış içinde yaşamaya başladığını belirterek, "Bu hızlı ve adil sonuca ulaştıkları için her iki lideri de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Tayland ile Kamboçya'nın ateşkese varması hakkında ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yaptı.

Trump, Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmaların geçici olarak durdurulduğunu ve iki ülkenin yeniden barış içinde yaşamaya başladığını vurguladı.

Tarafların daha önce üzerinde mutabık kalınan orijinal anlaşma çerçevesinde yeniden barış ortamına döneceğini açıklayan Trump, "Bu hızlı ve adil sonuca ulaştıkları için her iki lideri de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, ateşkesin ABD'nin yardımıyla sağlandığını savunarak, son 11 ay içerisinde Tayland ile Kamboçya çatışması da dahil olmak üzere 8 savaşı sona erdirdiğini iddia etti.

ABD'nin uluslararası krizlerde Birleşmiş Milletler'in (BM) yerini aldığını öne süren Trump, BM'nin ise Rusya-Ukrayna Savaşı dahil birçok çatışmada etkisiz kaldığını savundu.

ABD Başkanı, BM'nin dünya barışının sağlanması için daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.





Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların bugün imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.



