İnfaz talimatını Trump verdi

Soykırım suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine günler kala ilginç bir iddia gündeme damgasını vurdu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Epstein dosyaları arasında, Mark Epstein'ın 2023 yılında FBI'a verdiği ihbar da ortaya çıktı. Mark, FBI'a verdiği ifadede, "Jeffrey Epstein hapishane hücresinde öldürüldü. İsimleri açıklamak üzere olduğu için öldürüldüğüne inanmak için sebeplerim var. Başkan Trump'ın bunun için talimar verdiğine inanıyorum" iddiasında bulundu.





BİRİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE

71 yaşındaki Mark, cinayetin 9 Ağustos 2019'da, yani 66 yaşındaki Epstein'ın cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklediği Manhattan'daki hapishane hücresinde ölü bulunmasından bir gün önce gerçekleştiğini iddia etti. New York Şehri Baş Adli Tıp Uzmanı Dr. Barbara Sampson, Epstein'in ölümünün intihar olduğuna karar verdi. O dönem birinci başkanlık döneminde olan Trump, Epstein'ın ölümüyle ilgili herhangi bir eylemle suçlanmadı.





KİMSE İNTİHARA İNANMIYOR

Mark Epstein, Daily Beast'e verdiği demeçte, "Tüm bilgileri gören herkes bunun intihar olduğuna inanmıyor. Bu durumda, cinayet demektir. Ve eğer cinayetse, bunu organize edip örtbas etme yeteneğine kim sahip olurdu?" dedi. Mark, Joe Biden'ın görevde olduğu dönemde verdiği FBI ihbarı hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı, ancak FBI'ın bu konuda kendisiyle hiç iletişime geçmediğini belirtti.





BAĞLANTIYI ÇOK ÖNCEDEN KESTİM SAVUNMASI

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisini uzun yıllar önce bitirdiğini savundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Epstein ile yakın ilişkiler kuran, adasını ziyaret eden, ona yüksek meblağlarda maddi destek sağlayan ve etkinliklerine katılan birçok kişi bulunduğunu belirtti. ABD Başkanı, Epstein dosyaları üzerinden bir "cadı avı" başlatıldığını ve "Çoğu masum olan birçok arkadaşları ciddi şekilde zarar görecek ve itibarları zedelenecek. Ama ne yazık ki, yozlaşmış Demokrat siyaset dünyasında işler böyle yürüyor" ifadelerini kullandı.





DEAŞ BAHANESİYLE NİJERYA'YI VURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini açıkladı. DEAŞ hedeflerinin "özellikle Hristiyanları hedef aldığını" belirten Trump, daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu ve uyulmazsa "bedelinin ağır olacağını söylediğini" ifade etti. Trump, saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulundu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijerya'da (ve başka yerlerde) masum Hristiyanların öldürülmesi sona ermeli" ifadelerini kullandı.





ZELENSKİ'Yİ AĞIRLAYACAK

Ukrayna’da barış görüşmeleri geçtiğimiz hafta ABD’nin Miami şehrinde gerçekleşirken, Florida eyaleti yeni bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios gazetesinin Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi Pazar günü Florida’daki tatil kompleksi Mar-a- Lago’da ağırlayacağı bildirildi. Axios’un haberine göre, ismi açıklanmayan üst düzey ABD’li bir yetkili, Ukrayna’nın baş müzakerecisi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Miami’de yapılan görüşmeleri "olumlu ve yapıcı" olarak tanımladı. ABD’li yetkili, "Ruslar ve Ukraynalılarla mümkün olan en ileri noktaya geldik. Son iki haftada, son bir yıldakinden daha fazla ilerleme kaydettik. Topu ağlara göndermek istiyoruz. Doğru yönde ilerliyoruz" dedi. Yetkili, ABD’nin NATO’nun 5. Maddesi temel alınarak hazırlanan güvenlik garantisini onay için Senato’ya göndermeye hazır olduğunu doğruladı.



