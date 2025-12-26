ABD medyası: "Trump Zelenski'yi Pazar günü Mar-a-Lago’da ağırlayacak"

Axios’un haberine göre; ismi açıklanmayan üst düzey ABD’li bir yetkili, Ukrayna’nın baş müzakerecisi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Miami’de yapılan görüşmeleri "olumlu ve yapıcı" olarak tanımladı. ABD’li yetkili, "Ruslar ve Ukraynalılarla mümkün olan en ileri noktaya geldik. Son iki haftada, son bir yıldakinden daha fazla ilerleme kaydettik. Topu ağlara göndermek istiyoruz. Doğru yönde ilerliyoruz" dedi. Yetkili, ABD’nin NATO’nun 5. Maddesi temel alınarak hazırlanan güvenlik garantisini onay için Senato’ya göndermeye hazır olduğunu doğruladı.