Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi

15:2426/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Belçika
Belçika

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl 2 bin 395 uçuş grevler nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Brüksel Havalimanı bu yıl grevlerden olumsuz etkilendi. Yıl içinde, sendikaların grev kararı nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda 7 defa faaliyetler aksarken, havalimanında grevler nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi. Uçuş iptalleri 330 binden fazla yolcuyu etkiledi.

İptallerin Belçika ekonomisine yaklaşık 175 milyon avroluk bir maliyeti olduğu değerlendiriliyor.

Belçika'da hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintiler ve uygulayacağı kemer sıkma politikaları sendikalar tarafından sert biçimde eleştiriliyor.

Bu kapsamda, Belçika'da yıl içinde çok kez grev yapılırken, ülkede hayatın durma noktasına geldiği oldu.




#Belçika
#Brüksel Havalimanı
#grev
#Havalimanı
#uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
455 bininci deprem konutun anahtar teslim yapılıyor: Hak sahipliği kura sonucu sorgulama ekranı