Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Tayland sınırında mühimmat deposunda patlama meydana geldi

Tayland sınırında mühimmat deposunda patlama meydana geldi

12:0925/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Tayland
Tayland

Tayland’ın kuzeydoğusunda Kamboçya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Surin eyaletinde sınır birliklerine ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Tayland’ın Kamboçya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Surin eyaletinde yerel saatle 19.30’da sınır birliklerine ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama yangına yol açtı. Yükselen alevler depoda zaman zaman büyük patlamalara neden oldu. Yangın sonrası depoda ağır hasar oluşurken, güvenlik önlemleri kapsamında bölge sivil trafiğe kapatıldı ve vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi.

Bomba imha ekipleri bölgeye girerek, patlamamış mühimmat ihtimaline karşı inceleme başlattı. Yetkililer, patlama sonrası patlayıcı maddelerin kalıntılarının risk oluşturabileceği gerekçesiyle alanın kontrollü şekilde temizlendiğini açıkladı.

Olay yeri incelemeleri sürüyor

Tayland Kraliyet Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yangının patlayıcıların bulunduğu mühimmat deposunda başladığı ve herhangi bir askeri operasyona bağlı olmadığı vurgulandı. Olayın kesin nedenine ilişkin net sonucun teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Tayland Kraliyet Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree ise yaptığı açıklamada vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunarak, sabotaj ihtimaline ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ancak şu aşamada olayın nedenine dair kesinleşmiş bir bulgu bulunmadığını belirtti. Suvaree, kamuoyundan resmi açıklamaların takip edilmesini istedi.




#Tayland
#mühimmat deposu
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Havacılıkta kaza kırıma uğramak ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne kadar sürede belli olur?