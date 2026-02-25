Yeni Şafak
Putin: Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma çabaları başarısız

10:2325/02/2026, Çarşamba
DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma çabaları başarısız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına katıldı. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğunu vurgulayan Putin, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarı yaptı. Putin, “Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı ve Ukrayna'ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çabaların sürdüğünü bildirdi. Putin, “En üst noktaya kadar bunu zorlayacaklar ama başaramayacaklar. Bir türlü sakinleşmediler. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin arttırılması ile Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini de belirtti.

