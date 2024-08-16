TBMM'den dünyaya duyurdu: Ya zafer ya şehadet

TBMM dün Filistin konusuyla olağanüstü toplandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ederek bütün dünyaya Türkiye'den mesaj verdi. Soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırı ve katliamlarıyla ilgili konuşan Abbas, Filistin davasının Türkiye’de bir ana mesele haline geldiğini söyledi. Son çare olarak tüm Filistin yönetimi üyeleri ile Gazze'ye gitme kararı aldığını belirten Abbas, “Sınır tanımayan düşmanlığa karşı beraberiz. Bunun bedeli hayatımız da olsa. Benim hayatım, bizim hayatımız Gazze’deki en ufak bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİ

İsrail’in işlediği tüm suçlara ek olarak HAMAS lideri İsmail Heniyye’yi de şehit ettiğini hatırlatan Abbas, “Her gün sığınma kamplarına gerçekleştirdiği katliamlara nasıl oluyor da uluslararası toplum sessiz kalabiliyor” ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşmasından satır başları şöyle: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz. Bizler Türkiye’deki kardeşlerimize, Kudüs ve Filistin davasını, ana meselesi hale getirmiş olduğundan dolayı güveniyoruz. İsrail’le ticareti durdurması, 10 milyar dolarlık bir ticareti, Türkiye, Filistin halkına destek için durdurdu.

HALKIMIZ GASPÇILARI DEFEDECEK

İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te yürüttüğü soykırımın asıl amacı vatan topraklarımızdan Filistin varlığını söküp atmak ve Filistinleri bir kez daha tehcir ettirmektir. 1948’de ve 1967’de olduğu gibi aynı trajediyi aynı tehcir trajedisini tekrardan yaşatmak istiyorlar. Ama bu asla olmayacaktır. Zira halkımız, toprağına, vatanına, kutsallarına ve kutsal mekanlarına bağılıdır ve ne pahasına olursa olsun oradaki gaspçıları, işgalcileri oradan defedecektir.

TOPRAKLARIMIZDAN AYRILMAYACAĞIZ

Dik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. İsrail’in uluslararası hukuka aykırı planlarına karşı çıkan uluslararası yaklaşımı da takdirle karşılıyoruz. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır. Gazze’siz bir Filistin Devleti de olamaz. Bizler Gazze’nin tekrar imarını gerçekleştireceğiz.

KUDÜS'TEN ÖDÜN YOK

Hepimiz biliyoruz ki Kudüs bizde olduğu gibi sizlerin de kalbinde özel bir yere sahiptir. Kuds-ü Şerif konusunda hiçbir şekilde ödün vermemiz mümkün değildir. Kudüs’ün Türk halkının kalbindeki konumunu biliyoruz. Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, Bağımsız Filistin Devleti’ni oluşturan tek bir meşru hükümet tarafından yönetilen coğrafi bütünün adıdır. Şan ve ebediyet masum şehitlerimizindir. Yaralılarımıza şifa, cesur tutsaklarımıza özgürlük ve hep birlikte hürriyete, devlete ve Kudüs’e doğru. Yaşasın Filistin-Türkiye kardeşliği."

Ayakta alkışlandı

* Abbas konuşması sırasında Tahran’da suikastta hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye için “kardeşim” diyerek Fatiha okudu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul salonunda dinledi. Erdoğan zaman zaman Abbas’ın konuşmasını ayakta alkışladı. Erdoğan, TBMM’den ayrılırken de Abbas’ın elini aracına kadar bırakmadı.

* TBMM’de gerçekleştirilen özel oturum öncesi üst düzey güvenlik önemleri alındı. Daha sonra saat 14.45 itibari ile Genel Kurul’a giriş açıldı. Saatler 15.00’i gösterdiğinde ise Meclis Genel Kurulu resmen açıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Abbas’ın konuşma yapması için oylama yaptı.

* Bütün Meclis Genel Kurulu Abbas’ı ayağa kalkarak karşıladı. 46 dakika süren konuşmada Abbas konuşmasının ilk 10 dakikasında 9 kez alkış aldı. Milletvekillilerine ve konuklara Türkiye-Filistin bayraklı özel atkı dağıtıldı.

ÖZGÜR ÖZEL KATILMADI

* Özel oturuma AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Dem Partisi, Yeniden Refah Partisi, HÜDA-Par milletvekilleri katıldı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da oturuma katılan liderler arasında yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ayağını kırdığı için oturuma katılamadı.

ABBAS'A SİLAH, KUR’AN VE BAYRAK HEDİYESİ

* Abbas’ı Meclis’e gelişinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. “Filistin meselesi bizim için milli bir davadır. Filistin, Hz. Ömer’in, Selahaddin’in, Kanuni’nin, Sultan Abdülhamid’in mirasıdır, emanetidir. Bu mirasa hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız” diyen Kurtulmuş, Abbas’a yerli altın kaplama bir silah, Filistin bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

* Meclis Şeref holünde Filistin’i anlatan ve İsmail Heniyye’nin Türkiye ziyaretlerinden oluşan resim sergisi açıldı. Erdoğan, Kurtulmuş ve Abbas sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM’de bir araya geldi.

Canıma mal olsa da Gazze’ye gideceğim

Önlerinde artık bir çözüm kalamadığını ifade eden Abbas, şunları söyledi: “Bugün yapacağımız en iyi çözüm ve Filistin halkı içerisinde ben Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerimle birlikte Gazze’ye gitme kararı aldım. Bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Herkese şu mesajı vermek istiyoruz. Sınır tanımayan düşmanlığa karşı beraberiz. Bunun bedeli hayatımız da olsa, benim hayatım, bizim hayatımız Gazze’deki en ufak bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Bizler İslam’ın hükmünü uyguluyoruz. Ya zafer ya şehadet. Burada, bu makamda, ben uluslararası bir platformda konuşuyorum. Bütün Arap ve İslam ülkeleri liderlerini ve BM’nin de yetkililerini bu insani görevi beraber yerine getirmeye çağırıyorum. Gazze’den sonra inşallah Kudüs-ü Şerif’e yöneleceğimi ifade etmek istiyorum. Ebedi başkentimize gideceğim.”

Oturumu Kurtulmuş yönetti

Abbas'ı Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Genel Kurul öncesi Kurtulmuş ve Abbas bir görüşme gerçekleştirdi. Abbas'ın TBMM'de Genel Kurul'a hitap ettiği olağanüstü oturumu da Kurtulmuş yönetti. Kurtulmuş, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye, İsrail'in suçlarının sorgulanması konusunda görüş beyan eden bir ülke olarak Filistin davasına, sizlerin ve milletimizin adına bir kere daha sahip çıkmıştır. Bundan sonra artık İsrail için bu güzel günlerin geride kaldığını söylemek isterim" dedi.











