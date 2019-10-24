Dünya Tel Abyadda terör saldırısı PKK bombalı araçla sivilleri hedef aldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad'da terör saldırısı: PKK bombalı araçla sivilleri hedef aldı

Barış Planı Harekatı ile terör örgütü PKK'dan temizlenen Rakk'ya bağlı Tel Abyad kasabasında sabah saatlerinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Ekrem Dede, saldırının arkasında PKK'nın olduğunu belirtti.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Bombalı saldırıda araç, paramparça oldu.
Bombalı saldırıda araç, paramparça oldu.

Suriye Baas Partisi Binası önünde düzenlenen bombalı araç saldırısında çevrede bir çok bina zarar gördü. Terör saldırısında ölen ve yaralanan olmadığını belirten Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Ekrem Dede, 2 gün önce benzer bir saldırının da Sülûk kasabasında düzenlendiğini kaydetti.

Bölgede bina ve araçlar zarar gördü.

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  • Ekrem Dede, patlama ile ilgili olarak bölgeden TSK-Milli Suriye Ordusu'nun müşterek operasyonu çıkarılan PKK üzerinde durduklarını belirtti.

Binalar ve sokaklar zarar gördü.

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Ekrem Dede, halen ilçe merkez ve çevresin de mayın tarama-temizlik faaliyetlerinin devam ettiğini ve son bir haftada bu kapsamda ev ve arazilere yerleştirilen PKK mayınlarının patlaması nedeni ile 4 sivilin şehit olduğunu anlattı.

Sokağa dağılan araç parçaları.

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Benzer saldırı Sülük kasabasında da gerçekleşti.

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