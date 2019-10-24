Tel Abyad'da terör saldırısı: PKK bombalı araçla sivilleri hedef aldı

Suriye Baas Partisi Binası önünde düzenlenen bombalı araç saldırısında çevrede bir çok bina zarar gördü. Terör saldırısında ölen ve yaralanan olmadığını belirten Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Ekrem Dede, 2 gün önce benzer bir saldırının da Sülûk kasabasında düzenlendiğini kaydetti.
- Ekrem Dede, patlama ile ilgili olarak bölgeden TSK-Milli Suriye Ordusu'nun müşterek operasyonu çıkarılan PKK üzerinde durduklarını belirtti.
Ekrem Dede, halen ilçe merkez ve çevresin de mayın tarama-temizlik faaliyetlerinin devam ettiğini ve son bir haftada bu kapsamda ev ve arazilere yerleştirilen PKK mayınlarının patlaması nedeni ile 4 sivilin şehit olduğunu anlattı.