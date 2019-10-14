Tel Abyad’dayız

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn’ın ardından Tel Abyad’ı da ele geçirdi. Akçakale karşısında bulunan PKK işgalindeki ilçede şimdi sokak sokak temizlik yapılıyor. Yerleşim merkezinin tamamını kontrol altına alan SMO savaşçıları, PKK/YPG’nin kentte bıraktığı sivil giyimli teröristleri çatışmalarla tek tek etkisiz hale getirdi. Böylece Barış Pınarı Harekâtı’nın 4. gününde Ceylanpınar’a komşu Rasulayn, 5. günü ise Akçakale’nin komşusu Tel Abyad teröristlerden temizlenmiş oldu. 9 Ekim’de başlayan harekât süresince şu ana dek toplamda 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy PKK’dan kurtarıldı. 525 terörist etkisiz hale getirildi, onlarcası teslim oldu.

SMO, Resulayn’ın çevresindeki YPG/ PKK’ya ait Tel Bilal Askeri Kampı’nı ele geçirdi.

5 YILLIK İŞGAL SONA ERDİ

Mehmetçik ve SMO birlikleri Tel Abyad alınmadan hemen önce, sınırın 10 kilometre güneyindeki Suluk beldesinde de kontrolü sağlamıştı. Suriye kuzeyindeki Tel Abyad’ın alınması hem sığınmacılar hem de sahada mücadele eden güvenlik güçlerine büyük moral oldu. Sınırın bu önemli ilçesi 5 yıldır PKK işgali altındaydı. PKK burayı 2015 yılında ABD desteğiyle ele geçirdiğinde, ilçe batısındaki Türkmen köylerini ‘bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği’ tehdidiyle zorla boşaltmıştı. Sakinlerinin tamamına yakını Araplardan oluşan Tel Abyad’da şimdi PKK paçavraları değil SMO bayrakları dalgalanıyor.

HALK COŞKUYLA KARŞILADI

Ev ve sokaklarda teröristler tarafından tuzaklanan mayınlarla patlayıcıların temizliği sürerken, teröristlerin bulunduğu dış noktalara sınırdaki TSK obüsleri yer yer atışlar yaptı. Bölgedeki çatışma sesleri dün gün boyunca sınırdaki Ceylanpınar ve Akçakale’den duyuldu. PKK’lıların etkisiz hale getirilişinin ardından Tel Abyad halkının evlerinden dışarı çıkarak SMO savaşçılarına su-yemek vermeleri dikkat çekti. Bölge halkı, Mehmetçik ve SMO’yu sevinç gösterileriyle karşılarken ilçedeki minarelerden yayılan tekbir sesleri Akçakale’den duyuldu.

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M4 KONTROLÜ GENİŞLİYOR

SMO güçleri, Tel Abyad ile Rasulayn’ın tam ortasından güneye inerek önceki gün stratejik M4 karayolunu da ele geçirmişti. İkmal hattında kontrolün sağlandığını Milli Savunma Bakanlığı resmen duyurdu. “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M4 karayolunun kontrolü sağlandı” açıklaması yapan MSB, harekâta ilişkin görüntülere de yer verdi. Yola ulaşılmasının ardından doğu ve batı yönünde ilerleyerek kontrolü genişleten TSK ile SMO, Ayn el-Arab (Kobani) ve Münbiç’teki PKK’lılar için hayati önemdeki sevkiyatları da kesmiş oldu. M4’ün kontrol altına alındığı bölgede 200 teröristin de buradaki tünellerden birinde kıstırıldığı belirtiliyor. Bu arada Tel Abyad ve Rasulayn cephelerinde halk, etkisiz hale getirilen teröristleri bölgede kimsenin tanımadığını belirtiyor. PKK elebaşlarının, M4 karayolu ele geçirilinceye dek çok sayıda teröristi Kandil’den Rasulayn’a sevk ettiği sanılıyor.

TSK Kobani’ye ilerliyor

Suriye’de Ayn el-Arab’ın (Kobani) güneyindeki ABD’ye ait gözetleme noktası dün saat 15.00 itibarıyla boşaltıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 30 tank ve yaklaşık 700 Türk komandosu, Barış Pınarı Harekatı’nda Cerablus’dan Fırat’ın üzerine kurdukları seyyar köprüyle tankları Zormağara bölgesine geçirdi. Kobani’ye doğru ilerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç’in doğusunu da yoğun ateş altına aldı. Türk ordusunun ilerleyişi sürerken, askeri kaynaklar Kobani’nin güneyindeki ABD’ye ait gözetleme noktasının dün saat 15.00 itibarıyla boşaltıldığını açıkladı.

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652 havan attılar

Bölge haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya yöneticilerine yaptıkları bilgilendirmede Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durumu anlattılar. Yapılan toplantıda, YPG terör örgütü tarafından şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerinde yerleşim yerlerine 652 havan saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıların yarısının Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine yapıldığı aktarıldı.

Teslim olan bakın kim

DEAŞ’ın ‘intihar bombacısı’ olarak görevlendirdiği bir terörist, PKK/YPG’liler arasından çıktı. TSK’ya saldırılar için Tel Abyad’a gönderilen teröristleri Rakka’da ABD subayları devşirmiş.

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DEAŞ’ın ‘intihar bombacısı’

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan PKK elebaşlarının, bunu önlemek için ‘örgüt içi infaz’ dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları belirtiliyor. Teröristlerin ifadeleri ise PKK ile DEAŞ arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı. Buna göre, Rakka işgali sırasında buradaki DEAŞ’lı teröristleri esir alarak eğiten ABD-PKK ittifakı, sonra bu kişileri Türk ordusuna saldırılar için Tel Abyad’a gönderdi. Teslim olanlardan birkaçı bunu güvenlik güçlerine itiraf etti. Kendilerinin DEAŞ mensubu olduklarını belirten teröristlerin, daha önce PKK/YPG üniforması giymiş Amerikalı askeri eğitmenlerle görüştüklerine dair video kaydı bulunuyor. Teröristlerden biri kendisini DEAŞ’ın ‘intihar eylemcisi’ olarak tarif ediyor.

PKK, DEAŞ kampını boşalttı

YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’lı teröristler ve ailelerini tuttuğu kampta yangın çıkartarak, içerdekilerin kaçmasını sağladığı ortaya çıktı. Rakka iline bağlı Ayn İsa belde merkezinin batısında yer alan kampta adının açıklanmasını istemeyen bir sivil çalışan, yaşananlara ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine şunları anlattı: “Bugün (dün) 11.00 sularında örgüt yöneticileri gelip biz sivil çalışanların tümünü kamp alanından çıkardı. Yalnızca kendileri içeride kaldı. 13.30’da kamp alanında yangın başladığını ve dumanların yükseldiğini gördük. Arkadaşlarımız ne olduğuna bakmak için gittiklerinde bizim kullandığımız ofislerin yandığını gördü. Bu yangını tutuklular ve aileler kendi bulundukları yerde çıkarmış olsaydı bizim ofislerimize zarar gelmezdi. Bizim ofis alanımız DEAŞ’lılar ve ailelerinden farklı bir noktada. Bu yangını örgütün kendisi çıkardı. Bizi bu yangını başlatmadan önce oradan çıkarmaları da bunun kanıtı.” Yangın nedeniyle boşalan kampta yaklaşık 5 bin kişi bulunuyordu. Bunların yaklaşık 2 binini DEAŞ’lı teröristler ile çocuk ve kadınlardan oluşan aile mensupları oluşturuyordu. Kalan 3 bin kişi ise Suriye’nin farklı bölgelerinde çatışmalardan kaçarak Ayn İsa’ya sığınan sivillerden meydana geliyordu. Ayn İsa, Türkiye sınırına yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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Sivil araca tank füzesi!

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü PKK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden sivillere ait araca TOW antitank füzesiyle saldıran teröristler, araçtaki aileden biri kadın 2 kişinin ölümüne, biri bebek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırı sonucu gerçekleşen patlamayı gören Suriye Milli Ordusu askerleri hızla olay yerine gelerek araçtakileri çıkarmaya çalıştı. Araçtan çıkarılanlar arasında 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu görüldü.

Hedef Ayn İsa

SMO askeri

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PKK’dan kurtulan halk büyük sevinç yaşadı. Çocuklar zırhlı araçların üzerine çıkarak böyle poz verdi. Tel Abyadlılar SMO savaşçılarına yemek ve su ikram etti.

Barış Pınarı Harekâtı’nın ilk 5 gününde Rasulayn, Suluk ve Tel Abyad ile çevre köyler kontrol altına alınarak M4 karayoluna ulaşılırken, yeni hedef Ayn İsa olarak belirlendi. Ayn İsa’nın da ele geçirilmesiyle birlikte terör örgütünün kendilerince ‘kalelerinden biri’ olan sözde ‘Kobani Kantonu’ tamamen izole edilmiş olacak. Örgütün Kobani olarak isim koyduğu Ayn el-Arab, Türk askerinin M4 yolu sonrası Rakka yolunu da kapatmasıyla birlikte ikmal ve tedariksiz kalacak. M4 karayoluna ulaşılmasıyla birlikte Ayn el-Arab’a Irak kuzeyinden yardım gelmesinin imkanı kalmamıştı. Mehmetçiğin geldiğini gören Ayn İsa’daki teröristlerin bölgeyi terkettikleri öne sürülüyor.

Katil pes etti

Brett McGurk

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mürşitpınar karşısındaki Ayn el-Arab ilçesinde ABD gözlem noktasının hemen arkasındaki PKK’lıları topçu atışıyla vurduğunda bunu provokasyon malzemesi yapmaya çalışan Brett McGurk sonunda pes etti. Beyaz Saray Özel Temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde ‘PKK CEO’su olarak nam salan ve geçtiğimiz yıla dek Suriye-Irak hattında DEAŞ-PKK tiyatrosunu yöneten McGurk, Türk ordusunun Amerikan unsurlarını bilerek hedef aldığını iddia etmiş ve Trump’ı çekilme kararından ötürü eleştirmişti. PKK’lıların öldürülmesinden büyük rahatsızlık duyan McGurk, dün de ABD-PKK ikmal hatlarını kesen Türk ordusunun ‘savaş suçu işlediğini’ savunarak hemen ardından şu itirafta bulundu: “Bizimle çalışmış güçleri (PKK’yı) korumak için hiçbir planımız yok. Ana ikmal hatlarımız kesik. ABD güçlerinin Suriye’de kalması giderek daha da imkansız hale geliyor.”

Türk ordusuyla savaşamayız

Mark Esper: Türk ordusuyla savaşamayız.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzeyindeki tüm ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmeleri ancak Suriye’den ayrılmamaları talimatı verdiğini söyledi. Esper, ülke medyasına verdiği demeçlerde, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle bölgedeki durumun ABD ordusu açısından ‘savunulamaz’ hale geldiğini belirterek şunları söyledi: “Son 24 saatte (Türklerin) operasyonları aslen planladıklarından daha güneye ve batıya genişletme niyetinde olabileceklerini öğrendik, ki bu da onların güvenli bölgelerini 30 km’den daha derin ve yaklaşık 440 km genişliğe çıkaracak. Aynı zamanda SDG’nin de (PKK) son 24 saatte Ruslar ve Suriyelilerle bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye ilerleyen Suriye Rusya ordusu ile güneye ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bizimle Kore’den Afganistan’a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye’ye karşı Ortadoğu’da bir savaş başlatamayız. Binden az sayıdaki askerimizi oradan en kısa zamanda güvenli bir şekilde çekeceğiz.” ABD Başkanı Donald Trump ise Washington’da seçmenlerle buluşmasında şöyle konuştu: “Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye-Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun. (YPG/PKK) Umarım çekilirler. Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor.”

DÜNYA PKK/PYD DEAŞ'lı teröristleri silahlandırıp Tel Abyad'a gönderdi