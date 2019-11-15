Tel Temr düğümü

Barış Pınarı Harekât bölgesinde şehit sayısı her gün artan Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn güneydoğusundaki Tel Temr civarında cephe savaşı veriyor. Mehmetçik ve SMO’nun 120 kilometre genişlik ve 30 kilometre derinliğindeki operasyon alanı içinde bulunan Tel Temr, ABD-Rusya mutabakatları sonrası bir anda harekât alanı dışında bırakıldı. Ancak bu oldu-bitti hamlesi sahada karşılık bulmadı ve TSK destekli SMO güçleri bu noktaya ilerleyişini sürdürdü. Tel Temr’de ciddi mukavemet gösteren PKK/YPG terör örgütü, ABD ve Rusya’nın verdiği ağır silahlarla saldırılarına devam ediyor. Rasulayn doğusundan beldeye doğru ilerleyen muhalifler dün Tel Temr’e giden stratejik bağlantı yolunu ele geçirmeyi başardı. Kuzeyden gelen tâlî yolu kesen muhalifler PKK ile sıcak teması sürdürüyor.

Tel Temr

STRATEJİK KAVŞAK

Terör örgütü PKK, Suriye’deki lojistik hattı açısından hayati önem atfettiği Tel Temr’i tüm gücüyle korumaya çalışırken Rusya ise diplomasi yoluyla Barış Pınarı Harekâtı’nı burada durdurma çabasında. Bu konu halen Türkiye-Rusya arasında çözülmeyi bekleyen sorunların ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye, PKK’nın lojistik hattını kesecek önemli bir nokta olan bu beldenin Barış Pınarı Harekât bölgesi dahilinde bulunduğu konusunda ısrarcı olurken, Rusya ise orada Hıristiyan tebânın bulunduğu gerekçesiyle bu teze karşı çıkıyor. Tel Temr’in düğüm haline gelişi, beldenin stratejik konumundan kaynaklanıyor. M4 karayolu üzerinde kavşak noktadaki belde, Kamışlı-Haseke-Deyrizor hattı için çok önemli.

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TIPKI TEL RIFAT GİBİ

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda karşı karşıya kaldığı ‘Tel Temr’ ittifakı, bu yönüyle tıpkı ‘Tel Rıfat’ sürecine benziyor. Rusya, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın Tel Rıfat’ta durmasına neden olmuş ve bu bölgede PKK/YPG’den oluşan bir savunma hattı organize etmişti. Tel Rıfat’ın Fırat’ın batısındaki stratejik konumu, Tel Temr ile özdeşleşiyor. Fırat’ın batısında yerleştiği konumuyla Tel Rıfat, diğer bölgelere ulaşan yollarda kavşak durumunda ve güneyde Halep’e çıkan, kuzeyde Azez’i kontrol eden, doğuda Menbiç’e uzanan ve batıda ise İdlib’i kontrol eden stratejik bir konumda. Tel Rıfat’ı PKK/YPG’yi kullanarak kontrol eden Rusya, şimdi Tel Temr’i de aynı yöntemle terör örgütü üzerinden elinde tutmak istiyor. PKK’yı 30 kilometre güneye indirmeyi başaramayan Moskova bir yandan da TSK ile kara devriyesine devam ediyor. Ortak askerî devriyelerin 6.’sı dün Mardin-Kızıltepe karşısındaki Dırbesiye kırsalında gerçekleştirildi.

Okul mayın deposu

Mayınlar

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Mayınlar

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’ye ait anti tank mayını deposu bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekât bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, “PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulundu” bilgisi verildi.