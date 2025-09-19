Terör biterse Suriye’den çekilebiliriz

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Suriye ordusuna entegre olması konusunda çıkardığı pürüzler sonrası MSB kaynakları, Türkiye’nin sınır güvenliği kapsamında bölgeyi terk etmeyeceğini açıkladı. TSK’nın konuşlu bulunduğu MSB kaynakları, Suriye’de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgede bulunduğunu belirtilerek, söz konusu bazı üslerin boşaltıldığına yönelik haberler yalanlandı.

S-400’DE DEĞİŞİKLİK YOK

Kaynaklar, birliklerin geri çekilmesinin ancak sınır güvenliğinin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması hâlinde yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti. Rusya’nın Türkiye’ye teslim ettiği S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında çıkan haberlere de değinildi. Kaynaklar, sistemlerin envanterde olduğunu vurgulayarak, “S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

GKRY YAKIN TAKİPTE

Bakanlık kaynakları, GKRY’nin İsrail’den hava savunma sistemi tedarik etmesine ilişkin haberlerin de yakından takip edildiği aktardı. Kaynaklar, bu tür silahlanma girişimlerinin adadaki barış ve istikrarı zedeleyebileceği uyarısında bulundu. KKTC’nin güvenliği ve huzuru için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Zeki Aktürk.

İsrail topyekûn istikrarsızlık istiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail’in 16 Eylül’de Gazze’ye yönelik kara harekatının, bölgede 2 yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açtığını belirtti. Tuğamiral Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “İsrail’in, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu’yu bir kez daha topyekûn istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir” dedi.

GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

Uluslararası toplumun Gazze’de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemeyeceğini kaydeden Aktürk, “Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail’e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mısır’la 13 yıl sonra tatbikat

TSK, Mısır Deniz Kuvvetleri ile 13 yıl aradan sonra ilk kez tatbikat icra edecek. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla 22-26 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın düzenleneceğini dile getirdi.







