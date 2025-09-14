Yeni Şafak
Türkiye yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı

Türkiye yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı

14/09/2025, Pazar
AA
Mehmet Fatih Kacır (Arşiv)
Mehmet Fatih Kacır (Arşiv)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı ile enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayisinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir adım attığını belirterek "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı"nın başladığını duyurdu.


  • Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi ile yapay zekadan savunmaya, kimyadan çeliğe kadar uzanan yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin, nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açtığını, bağımsızlığını ve gücünü perçinlediğini vurgulayan Kacır
, "Başlattığımız 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayisinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."
ifadelerini kullandı.

Çağrıya başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar
"http://rip.sanayi.gov.tr" a
dresi üzerinden yapılabilecek.



