Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk üniteyi işletmeye almak için son virajda: Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak

İkinci ünitedeki çalışmalar





Butckikh, Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesindeki çalışmaların ilk reaktörde olduğu gibi takvime uygun ilerlediğini ifade etti.





Çok önemli bir aşamaya hazırlandıklarını belirten Butckikh, "İkinci ünitede ana sirkülasyon boru hattının kaynağına başlanacak. Yani soğutucu dolaşımının güvence altına alınması sağlanacak. Bu, bizim için önemli bir dönüm noktası çünkü ikinci ünitenin belli bir aşamaya hazır olduğunu ifade ediyor ayrıca yakın zamanda iç koruma kabuğunun kubbesinin montajını ve betonlanmasını tamamlamayı planlıyoruz. Türbin salonunda montaj çalışmaları devam ediyor. Turbo jeneratör ekipmanının kurulumu sürüyor." ifadesini kullandı.