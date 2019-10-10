Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı: 200'den fazla terörist firar etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tattip Erdoğan'ın emriyle başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD daha ilk saatlerden dağılma aşamasına geldi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçaklarının, terör hedeflerine bomba yağdırmasıyla PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye ilk ciddi darbe indirildi.
Teröristler saflarını terk ediyor
TSK'nın yoğun bombardımanından sonra Tel Abyat, Resulayn, ve Kamışlı'da 200'den fazla terörist saflarını terk etti. Örgüt ise yaşadıkları bozgunu ve firarları önlemek için, kaçanların infaz edileceğini duyurdu.
İkinci aşamaya geçiş yapıldı
Çarşamba akşamı saat 23.00'da operasyonun ikinci aşaması sayılan kara harekatına geçiş yapan TSK bir çok noktada özel birlikleri ile sızma operasyonları düzenledi. Öte yandan operasyon devam ederken sınırın bir çok noktasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.