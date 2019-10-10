Dünya Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı 200den fazla terörist firar etti
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı: 200'den fazla terörist firar etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü saat 16.00'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı, PKK cephesinde korku ve paniğe neden oldu. Hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile bomba yağmuruna tutulan Tel Abyat, Resulayn ve Kamışlı'da 200'den fazla teröristin kaçtığı öğrenildi. Terör örgütü, çözülmeyi önlemek için firar edenlerin infaz edilmesi emri yayınladı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tattip Erdoğan'ın emriyle başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD daha ilk saatlerden dağılma aşamasına geldi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçaklarının, terör hedeflerine bomba yağdırmasıyla PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye ilk ciddi darbe indirildi.

Teröristler saflarını terk ediyor

TSK'nın yoğun bombardımanından sonra Tel Abyat, Resulayn, ve Kamışlı'da 200'den fazla terörist saflarını terk etti. Örgüt ise yaşadıkları bozgunu ve firarları önlemek için, kaçanların infaz edileceğini duyurdu.

İkinci aşamaya geçiş yapıldı

Mehmetçik kara harekatına başladı.

Çarşamba akşamı saat 23.00'da operasyonun ikinci aşaması sayılan kara harekatına geçiş yapan TSK bir çok noktada özel birlikleri ile sızma operasyonları düzenledi. Öte yandan operasyon devam ederken sınırın bir çok noktasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı
DÜNYA
Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı
PYD ilk bombardımanda dağıldı

PYD ilk bombardımanda dağıldı

​200'den fazla terörist kaçtı, örgüt infaz emri çıkardı
İkinci aşamaya geçildi

İkinci aşamaya geçildi

​İşte dakika dakika tarihi Barış Pınarı Harekatı...
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​Türkiye böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak
181 hedef vuruldu

181 hedef vuruldu

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
ABD'den PKK itirafı

ABD'den PKK itirafı

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Mehmetçik sınırı geçti

Mehmetçik sınırı geçti

​Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK kara operasyonuna başladı.

Macaristan dik durdu

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Çelik duvarlı merkez

Çelik duvarlı merkez

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Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

​Irak sınırından Fırat'a kadar PYD mevzileri bombardımana tutuldu.

'Acil' koduyla toplandılar

'Acil' koduyla toplandılar

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Başkomutan harekat merkezinde

Başkomutan harekat merkezinde

​Barış Pınarı Harekatı'nın yönetim merkezinden ilk kareler.
Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Yerli ve milli Koral, ​Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
29 nokta tam isabet!

29 nokta tam isabet!

PKK'nın tam isabet üsleri imha edildi.
51. maddeyi uyguluyoruz

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı.
Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı: 200'den fazla terörist firar etti
Dünya

Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı: 200'den fazla terörist firar etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü saat 16.00'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı, PKK cephesinde korku ve paniğe neden oldu. Hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile bomba yağmuruna tutulan Tel Abyat, Resulayn ve Kamışlı'da 200'den fazla teröristin kaçtığı öğrenildi. Terör örgütü, çözülmeyi önlemek için firar edenlerin infaz edilmesi emri yayınladı.
PKK ve PYD'ye harekat ABD'li senatörlerin Erdoğan düşmanlığını pekiştirdi: 'Erdoğan'a ABD vizesi verilmesin' teklifi sunacaklar
Dünya

PKK ve PYD'ye harekat ABD'li senatörlerin Erdoğan düşmanlığını pekiştirdi: 'Erdoğan'a ABD vizesi verilmesin' teklifi sunacaklar

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütleri PKK ve PYD'yi hedef alan Barış Pınarı Harekatı, ABD'li senatörleri Türkiye karşıtlığında birleştirdi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Demokrat mevkidaşı Chris Van Hollen ile birlikte, Türkiye'ye yaptırımlar ve ambargolar istenen bir yasa önergesini Senato'ya sunacağını açıkladı. Ambargo taslağının 1 numaralı hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. ABD'li senatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yardımcısına ve çok sayıda bakana vize verilmemesini teklif ediyorlar.
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a 'yeşil ışık' tepkisi: Teröristleri cehenneme göndermek için acelemiz vardı
Dünya

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a 'yeşil ışık' tepkisi: Teröristleri cehenneme göndermek için acelemiz vardı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı 'Türk hükümetine, Suriye’nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadı' açıklamasına sert tepki gösterdi. ABD'li senatörün yeşil ışık açıklamalarına atıfta bulunan Altun, "Senatör, sizi buradan bilgilendirmek için yazıyorum. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, bugün Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı" ifadelerini kullandı.

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