Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Teröristler o masaya oturamaz ABD, Rusya ve Kahire yönetimi PKKyı Cenevreye götürmek istiyor
ORTADOĞU

​Teröristler o masaya oturamaz: ABD, Rusya ve Kahire yönetimi PKK'yı Cenevre'ye götürmek istiyor

Teröristler o masaya oturamaz: ABD, Rusya ve Kahire yönetimi PKK'yı Cenevre'ye götürmek istiyor

Suriye iç savaşının geleceğinin belirlendiği Cenevre görüşmelerine katılan SMDK Türkiye Temsilcisi Nezir Hekim, ABD, Rusya ve Kahire’nin terör örgütü PKK’yı da masaya oturtmak istediğini söyledi. Hekim, “Terör örgütleri bizim kırmızı çizgimiz. Terör örgütünün o masada yer almasına asla izin vermeyiz” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye’nin geleceğinin belirlendiği Cenevre görüşmelerinde şu ana kadar sonuç çıkmadı. Suriye Anayasa Komitesi’nin Cenevre toplantılarındaki detayları, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Türkiye Temsilcisi Dr. Nezir Hekim anlattı.

Nezir Hekim

Fransa'da skandal: Türkiye'yi kınayan ve PKK/SDG'ye destek açıklayan tasarı kabul edildi
DÜNYA
Fransa'da skandal: Türkiye'yi kınayan ve PKK/SDG'ye destek açıklayan tasarı kabul edildi

REJİME UYARI

Son görüşmelerin diğerlerinden farklı geçtiğini vurgulayan Hekim, “Rejimin tavrı değişti. Rusya rejime görüşmelerde daha ciddi olması yönünde uyarıda bulundu. Ancak şu ana kadar olumlu bir adım görmedik. Bu konuda başlangıç durumunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Görüşmelerin gündemi anayasa olmasına rağmen genel olarak anayasa konuşulmuyor. Anayasaya ilişkin herhangi bir ayrıntıya girilmiyor. Bizim isteğimiz önümüzdeki görüşmelerde bu konunun ciddi şekilde ele alınması” diye konuştu. PKK terör örgütünün Cenevre’de masaya oturtulmak istendiğini söyleyen Hekim, şunları söyledi:

SDG’Yİ DESTEKLİYORLAR

“Bunu sadece bir ülke yapmıyor. Mısır, Rusya ve Esed rejiminin YPG’nin siyasi kolu olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında bir anlaşma olduğunu seziyoruz. Özellikle Kahire’deki temsilciler ile SDG arasındaki ilişkileri yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde Moskova heyeti ile SDG arasında yakın ilişki olduğu açık şekilde ortada. Mısır, Rusya ve rejim ellerinden geldiğince SDG’yi kolluyor. Şunu çok iyi bilmeliler ki terör örgütleri bizim kırmızı çizgimizdir. Terör örgütünün o masada yer almasına asla izin vermeyiz. Cenevre masasında yer alan gruplarda kimlerin olduğu, kimlerin kimleri temsil ettiğini en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz.”

SDG dağılıyor
DÜNYA
SDG dağılıyor

ÖZERKLİK VAATLERİ

  • Terör örgütünün siyasi uzantısı SDG’ye özerklik ve federasyonluk vaatleri verildiğini anlatan Hekim, “Bu vaatler küçük ülkelerden geliyor. Bu küçük ülkeleri de tetikleyen ABD ve Rusya. Bizim için Suriye toprakları ve halkın bütünlüğü büyük öneme sahip. Özerklik ve federasyon konuları asla kabul edilemez” dedi. Terör ögütü YPG ile hareket eden oluşumlardan söz eden Hekim, “Bu Suriye için tehlike oluşturduğu gibi aynı zamanda Türkiye, İran ve Irak için de tehlike arz ediyor. Suriye’de başarılı olmaları, bu ülkelerde de başarılı olacakları anlamına geliyor. Bu oluşumlara ilişkin Cenevre’de bir konuşma geçmedi. Ancak bu planların yapıldığını çok iyi biliyoruz. Süreci Türkiye ile birlikte işbirliği içerisinde yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

İsrail’den skandal hamle: 'YPG'ye silah desteği verebiliriz'
DÜNYA
İsrail’den skandal hamle: 'YPG'ye silah desteği verebiliriz'
Abone Ol Google News
F-35e gizlice rakip uçak ürettiler

F-35'e gizlice
rakip uçak ürettiler

​ABD Hava Kuvvetlerinden ortalığı karıştıracak açıklama.
Cezeri havalandı

Cezeri havalandı

İlk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
Örgütten kaçtılar

Örgütten kaçtılar

​Mardin'de teröristler güvenlik güçlerine teslim oldu.
Sezer'in affettiği teröristler

Sezer'in affettiği teröristler

Af yetkisini kullanmakta rekor kırdı.
Gazze'den İsrail'e roket atıldı

Gazze'den İsrail'e roket atıldı

O anlarda BAE ve Bahreyn'in ihaneti resmileşiyordu.
İhanet tescillendi

İhanet tescillendi

​İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı.

BM'ye açık mektup

BM'ye açık mektup

​Uygur Türk'ü siviller, 'ortadan kayboluyor'.
Bazı iller<br>kırmızıya boyandı

Bazı iller
kırmızıya boyandı

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası...
Netflix itiraf etti

Netflix itiraf etti

​Pedofili ve eşcinsellik izni için sansür uyguladılar.
Kayıplar can yakıyor

Kayıplar can yakıyor

​Türkiye'de son 24 saatin tablosu açıklandı.
Yavuz'un görev süresi uzatıldı

Yavuz'un görev süresi uzatıldı

​Türkiye'den son dakika yeni Navtex ilanı.
Bakanlık <br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi gönderildi.
İstanbul'un manevi fatihi: Akşemsettin

İstanbul'un manevi fatihi: Akşemsettin

Yazdığı mektupla fethin kaderini değiştirdi...
Cenin pozisyonu detayı

Cenin pozisyonu detayı

Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran vahşet ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.