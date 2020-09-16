​Teröristler o masaya oturamaz: ABD, Rusya ve Kahire yönetimi PKK'yı Cenevre'ye götürmek istiyor

Suriye’nin geleceğinin belirlendiği Cenevre görüşmelerinde şu ana kadar sonuç çıkmadı. Suriye Anayasa Komitesi’nin Cenevre toplantılarındaki detayları, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Türkiye Temsilcisi Dr. Nezir Hekim anlattı.

Nezir Hekim

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REJİME UYARI

Son görüşmelerin diğerlerinden farklı geçtiğini vurgulayan Hekim, “Rejimin tavrı değişti. Rusya rejime görüşmelerde daha ciddi olması yönünde uyarıda bulundu. Ancak şu ana kadar olumlu bir adım görmedik. Bu konuda başlangıç durumunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Görüşmelerin gündemi anayasa olmasına rağmen genel olarak anayasa konuşulmuyor. Anayasaya ilişkin herhangi bir ayrıntıya girilmiyor. Bizim isteğimiz önümüzdeki görüşmelerde bu konunun ciddi şekilde ele alınması” diye konuştu. PKK terör örgütünün Cenevre’de masaya oturtulmak istendiğini söyleyen Hekim, şunları söyledi:

SDG’Yİ DESTEKLİYORLAR

“Bunu sadece bir ülke yapmıyor. Mısır, Rusya ve Esed rejiminin YPG’nin siyasi kolu olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında bir anlaşma olduğunu seziyoruz. Özellikle Kahire’deki temsilciler ile SDG arasındaki ilişkileri yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde Moskova heyeti ile SDG arasında yakın ilişki olduğu açık şekilde ortada. Mısır, Rusya ve rejim ellerinden geldiğince SDG’yi kolluyor. Şunu çok iyi bilmeliler ki terör örgütleri bizim kırmızı çizgimizdir. Terör örgütünün o masada yer almasına asla izin vermeyiz. Cenevre masasında yer alan gruplarda kimlerin olduğu, kimlerin kimleri temsil ettiğini en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz.”

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ÖZERKLİK VAATLERİ

Terör örgütünün siyasi uzantısı SDG’ye özerklik ve federasyonluk vaatleri verildiğini anlatan Hekim, “Bu vaatler küçük ülkelerden geliyor. Bu küçük ülkeleri de tetikleyen ABD ve Rusya. Bizim için Suriye toprakları ve halkın bütünlüğü büyük öneme sahip. Özerklik ve federasyon konuları asla kabul edilemez” dedi. Terör ögütü YPG ile hareket eden oluşumlardan söz eden Hekim, “Bu Suriye için tehlike oluşturduğu gibi aynı zamanda Türkiye, İran ve Irak için de tehlike arz ediyor. Suriye’de başarılı olmaları, bu ülkelerde de başarılı olacakları anlamına geliyor. Bu oluşumlara ilişkin Cenevre’de bir konuşma geçmedi. Ancak bu planların yapıldığını çok iyi biliyoruz. Süreci Türkiye ile birlikte işbirliği içerisinde yürütüyoruz” şeklinde konuştu.