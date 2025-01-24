THY’den Şam'a tarihi sefer

Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakta, 349 yolcu memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Şam’a yaklaşırken tekbir getiren ve marşlar okuyan Suriyeliler, uçak Şam Havalimanı'na indiğinde büyük bir coşku yaşadı. Bazı yolcuların, yıllar sonra ayak bastıkları vatanlarının toprağını öptükleri görüldü.

BU COĞRAFYAYI TANIYACAĞIZ

Tarihi seferin yolcularından olan gazetemizin yazarı Taha Kılınç, uçuşların yeniden başlamasının ekonomik, ticari ve kültürel anlamda önemli bir kapı açtığını belirtti. Kılıç, şunları söyledi: “Uçak seferlerinin başlaması, her şeyden önce Suriye’de durumun normale dönmeye başladığını gösteriyor. Ne yazık ki bizde ‘Suriyelilik’ ve ‘Suriyeli mülteciler’ kavramları dar bir bakış açısıyla ele alınıyor. Ancak kapıların açılmasıyla, bu coğrafyayı bütün derinliğiyle anlamamıza olanak sağlayacak yeni bir süreç başlamış oluyor.”

İLK KEZ ÜLKELERİNİ GÖRECEKLER

Yolculardan Fatma Zehra Sabuni de ailesiyle birlikte doğduğu topraklara döneceği için mutlu olduğunu söyledi. Sabuni, "2 yaşındayken Türkiye’ye geldim, İlk defa Şam’a gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Şam’dan Halep’e gideceğiz. Evimiz orada. Duygularım şu an için anlatılmaz yaşanır. Orada anneannem ve teyzelerim var. Onları göreceğiz" dedi. Yolculardan Ali el-Şeyh, 12 yıl önce savaş nedeniyle ülkesini terk ettiğini belirterek çocuklarının ilk kez ülkelerini göreceklerini belirtti.

KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şam Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye'deki yeni yönetimin temsilcileri yer aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, "THY'nin Şam seferlerine yeniden başlaması tarihi bir an." diyerek Bakan Hakan Fidan'ın selamını iletti. THY Genel Müdürü Ekşi, "Bu uçuşlar, Şam'ın turizm ve ticaretine katkı sağlayacak" açıklamasını yaptı.

En çok takip edilen uçuş oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY), Şam'a 13 yıl sonra düzenlediği "TK 846" uçuş kodlu sefer, "FlightRadar24" uygulamasında anlık olarak dünyada en çok takip edilen uçuş oldu. Uçak, "FlightRadar24" uygulamasında anlık olarak dünya genelinde en çok takip edilen uçuş oldu. Uçağı, uygulama üzerinden 3 binden fazla kişinin takip ettiği görüldü.







