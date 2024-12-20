Tişrin Barajı'nda taşma riski

Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda da terör örgütlerine karşı mücadeleye devam ederken, PKK/YPG de hem altyapı hem de üstyapıya zarar veriyor. PKK’lı teröristlerin bombalayarak su sızıntısına neden olduğu Tişrin Barajı da şimdi taşma riskiyle karşı karşıya. SMO tarafından başlatılan 'Özgürlük Şafağı' operasyonu kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan geri alınan Tişrin Barajı, Halep’in yaklaşık 90 kilometre doğusunda bulunuyor. 2015'ten beri PKK-YPG kontrolündeki Tişrin Barajı, ülkenin ikinci en büyük barajı.





PKK, TEKNİK EKİBE SALDIRIYOR

Halep başta olmak üzere Suriye’deki birçok şehir için önemli olan Tişrin Barajı iç savaş ve PKK/YPG’nin bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ciddi hasar gördü ve bakımı yapılamadı. Eski yöntemlerle yapılan barajın su tahliye sisteminin etkin biçimde çalışmadığı öğrenildi. Barajın faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli olan teknik sistemler arızalandı. Ay başında da barajdaki su seviyesinin kritik noktaya ulaştığı belirtiliyor. Barajın çevresine ve tünellerine yerleşmiş olan PKK/YPG'li teröristlerin barajdaki teknik sorunların tespitine ve çözümüne izin vermediği öğrenildi. Gelen ekiplerin teröristler tarafından hedef alındığı, bu nedenle barajdaki su miktarının tam olarak anlaşılmadığı ifade edildi.





TÜRKİYE TEDBİR ALDI

Barajın yıkılması halinde büyük bir felaket yaşanabileceği belirtilirken Türkiye'nin barajın yıkılma riskine karşı tedbir aldığı öğrenildi. Fırat Nehri’ndeki barajlardan bırakılan su miktarı Tişrin Barajı’nın ve Suriye başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla azaltıldı. Bir felaketin yaşanmaması için terör örgütü üzerinde nüfuz sahibi ülkelerin PKK/YPG üzerinde gerekli baskıyı kurarak terör örgütünün baraja daha fazla zarar vermesini engellemesi gerektiği belirtildi.





PKK/YPG’NİN KONTROLÜNDEYDİ

Fırat'ın doğusunda yer alan illerin su ve elektik ihtiyacını karşılayan baraj bölge için kritik öneme sahip. Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj. Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.



