Tışrin Sarayı yeni döneme hazırlanıyor

Esed'in izleri saraydan silinirken, Suriye’nin kültürel mirasını yansıtan detaylar özenle korunuyor. Bir dönem Esed'in basın toplantılarına ev sahipliği yapan ve Kasiyun Dağı'na yakınlığı nedeniyle güvenlik gerekçesiyle geçişlere kapatılan Tışrin Sarayı, Yeni Şafak tarafından görüntülendi. Rejimin devrilmesinin ardından halk hareketlerinin sembol noktalarından biri haline gelen saray, kısa sürede restorasyon çalışmalarına sahne oluyor.

Esed rejiminin 8 Aralık’ta devrilmesinin ardından Tışrin Sarayı, protesto gösterilerinin merkezlerinden oldu. Halk, saraya girerek burada rejimin izlerini yok etti. Sarayda bulunan özel işlemeli eserler zarar görmedi. Tışrin Sarayı, otele benzer bir mimariye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yabancı misafirlerin konaklayabilmesi için tasarlanan odalar, mutfak ve geniş yaşam alanlarıyla donatılmış durumda. Yeni güvenlik görevlileri, geçmişte sarayın Rus ve İranlı yetkililerin toplantılarına da ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Ülkede hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte sarayın zarar gören kısımlarının onarımı hızla başladı. Özellikle yangın nedeniyle büyük hasar gören salonun kısa sürede yeniden kullanıma açılması planlanıyor. Yeni hükümetin önemli görüşmelerini burada gerçekleştirmesi bekleniyor.