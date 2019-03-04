Dünya Trudeau ağır yaralı
AMERİKA

Kaddafi’ye rüşvet soruşturması başına çorap ördü

Trudeau ağır yaralı

Ekim ayında genel seçime gidecek Kanada'da Başbakan Justin Trudeau'nun hükümeti, yargıya baskı ve müdahale suçlamasıyla zor günlerden geçiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Ekim ayında ülkede yapılacak seçimlerden önce Justin Trudeau'nun göreve geldiği 2015'ten beri muhalefetteki Muhafazakar Parti ilk kez hükümetteki Liberal Parti'nin önüne geçerken, Trudeau'ya istifa çağrıları yükseliyor.

Kanada Başbakanı, kontratların kendilerine verilmesini güvence altına almak için Muammer Kaddafi'nin yönetimde olduğu 2001 ve 2011 yılları arasında Libya'daki yetkililere rüşvet vermekle suçlanan SNC-Lavalin şirketi hakkında 2015 yılında açılan soruşturmanın sonlandırılması amacıyla yargı üzerinde baskı kurmakla suçlanıyor.

  • Skandalın patlak vermesinin ardından yapılan bir anket, Trudeau'nun göreve geldiği 2015 yılından beri muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin ilk kez yönetimdeki Liberal Parti'nin önüne geçtiğini gösterdi.

ÜSTÜ KAPALI TEHDİTLER

Kanada'nın eski Adalet Bakanı ve Başsavcısı Jody Wilson-Raybould, Avam Kamarası'nın Adalet Komitesi'nde verdiği ifadede, Trudeau, onun yakın danışmanları ve bir bakanın, Montreal merkezli inşaat şirketi SNC-Lavalin'e yönelik cezai kovuşturmayı sonlandırması için "üstü kapalı tehditler" de dahil olmak üzere kendisine baskı uyguladıklarını söyledi.

Wilson-Raybould, davanın mahkeme dışında anlaşma yoluyla çözülmesi konusunda savcılara talimat vermesi için yetkililerin geçen yıl Eylül ayından Aralık ayına kadar peşini bırakmadıklarını açıkladı.

Trudeau ise, eski Adalet Bakanı'nın olayları aktarma şekline "kesinlikle katılmadığını" söyledi ve kendisinin ve ekibinin "haklı olarak" Kanada'daki 9 bin kişinin işini koruduklarını kaydetti.

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