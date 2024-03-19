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Dünya

Trump ABD'de karşıt görüşlü Yahudi seçmenleri hedef aldı: Dinlerinden nefret ediyorlar

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ABD'de Demokratlara oy veren Yahudileri hedef alan açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Demokrat Parti'nin İsrail'den nefret ettiğini ifade eden Trump, "Demokratlara oy veren herhangi bir Yahudi, dininden nefret ediyor demektir. İsrail hakkındaki her şeyden nefret ediyorlar. Kendilerinden utanmaları gerekiyor çünkü İsrail yok edilecek." değerlendirmesini yaptı.

20:18 - 19/03/2024 Salı
AA
Donald Trump
Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de Demokrat Partiye oy veren Yahudileri "İsrail'den ve dinlerinden nefret eden" kesim olarak nitelendirmesi, tartışmaya neden oldu.

Trump, eski danışmanı Sebastian Gorka'ya internet üzerinden verdiği mülakatta, Demokratlara oy veren Yahudi seçmenleri hedef aldı.

ABD'deki Demokratların Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik eleştirilerinin artmasıyla ilgili bir soruya Trump, "Gerçekte onların İsrail'den nefret ettiğini düşünüyorum. Demokrat Parti, İsrail'den nefret ediyor." yanıtını verdi.

"İsrail yok edilecek"

Trump, daha sonra "Demokratlara oy veren herhangi bir Yahudi, dininden nefret ediyor demektir. İsrail hakkındaki her şeyden nefret ediyorlar. Kendilerinden utanmaları gerekiyor çünkü İsrail yok edilecek." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın ifadelerine, başta Beyaz Saray olmak üzere Kongreden ve ülkedeki Yahudi liderlerden tepkiler geldi.

Beyaz Saray'dan 'antisemittik söylem' tepkisi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, isim vermeden Trump'ın ifadelerini "iğrenç ve mantıksız antisemittik söylem" olarak niteleyerek "Vatandaşlarımızı tehdit eden zehirli, yanlış basmakalıpları yaymanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur." dedi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer da X hesabından Trump'ı "son derece partizan ve nefret dolu sözler sarf etmekle" suçlayarak "İsrail'i partizan mesele haline getirmek, yalnızca İsrail'e ve ABD-İsrail ilişkilerine zarar verir." ifadesini kullandı.

"Karalayıcı ve açıkça yanlış"

ABD'deki Hakaretle Mücadele Birliği (ADL) Başkanı Jonathan Greenblatt de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahudileri belirli bir partiye oy verebilecekleri için dinlerinden nefret etmekle suçlamak karalayıcıdır ve açıkça yanlıştır." ifadeleriyle eleştirdi.



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#ABD
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