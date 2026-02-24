Trump’tan Beyaz Saray’da suikast göndermesi: 'Daha ne kadar aranızda olurum bilemiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzensiz göçmenler tarafından işlenen şiddet suçlarının kurbanlarının anıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte yakınları düzensiz göçmenler tarafından öldürülen aileler ağırlandı. Trump, programda kurban yakınlarını da konuşmak üzere kürsüye davet etti. Programda konuşan kurban yakınları arasında 2024’te bir düzensiz göçmen tarafından öldürülen hemşirelik öğrencisi Laken Riley’in annesi Allyson Phillips de yer aldı. Georgia Üniversitesi Kampüsü’nde koşuya çıktığı sırada öldürülen ve ölümü ABD’deki göç ve sınır güvenliği tartışmalarını gündeme taşıyan sembol bir vaka haline gelen Riley’in annesi, "Bu herhangi bir ailenin başına gelebilirdi. Benim ailemin başına geldi. Sizin ailelerinizden herhangi birinin de başına gelebilirdi" dedi.

Etkinlikteki kurban yakınlarına seslenen Trump, "Bu odadaki herkes, sonsuz bir kayıp yaşamakla kalmadı. Bu insanlar, aynı zamanda yabancı suçluların konforunu Amerikan vatandaşları ve vatanperverlerin güvenliğinin önüne koyan siyasetçilerin de mağduru oldu" dedi.

Demokratlara sert tepki

Suçla mücadele ve göçmenlik politikaları nedeniyle Demokratlara ağır eleştirilerde bulunan Trump, "Bu konu niçin haberlerde yer almıyor bilmiyorum. Demokratlar bunları duymak istemiyor. Radikal sol, bunu duymak istemiyor. Peki duyulmayacak ne var? Katillerin ve suçluların ülkemize girmelerine engel olmak istiyoruz. Minneapolis Belediye Başkanını izledim. ‘Katilleri korumak istiyoruz’ diyen bu insanları izledim. Buna mana veremiyorum. Bu hastalıklı bir şey. Bunlar hasta" dedi.

Konuşmasında sınır güvenliği konusunda muazzam sonuçlar aldıklarını ifade eden Trump, daha önce başarılı oldukları için silahlı suikastların hedefi olan Amerikan başkanlarına gönderme yaptı. Trump, "Tüm o aklını yitirmiş silahlı saldırganlar, sadece sonuç alan başkanların peşine düşüyorlar. Sonuç alamayan başkanların peşine düşmüyorlar. Abraham Lincoln, büyük bir isim. John F. Kennedy de belli bir anlamda sonuçlara ulaşmış olan bir başkandı. Yalnızca sonuç alan başkanların peşine düşüyorlar. Belki ben de biraz daha az sonuç alan biri olmak istemeliyim. Bu süreci biraz yavaşlatabilir miyiz" dedi.

Trump, "Daha ne kadar aranızda olurum bilemiyorum, silahlarını bana doğrultan çok insan var öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

Yarın başkanlığının ikinci döneminin ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını gerçekleştirecek olan Trump, Beyaz Saray’daki hitabında bu konuya da değinerek, "Şu anda ülkemiz harika durumda. Ekonomi, şimdiye kadar en güçlü durumunda ve en yüksek faaliyet düzeyinde. Yarın akşam bir konuşma yapacağım. Uzun bir konuşma olacak, zira konuşacak çok fazla konumuz var" dedi.

ABD’de "Ulusal Aile Günü" ilan edildi

Trump, programda ayrıca 22 Şubat 2026 tarihini "Ulusal Aile Günü" ilan eden bir bildiriye imza attı. Bildiride, "Sınırları güçlü olmayan bir ulus, gerçek manada bir ulus değildir. Adalet olmadan, bir halk asla tam anlamıyla özgür olamaz. Hukukun üstünlüğünü koruma, sınırlarımızı güvence altına alma ve düzensiz göçmenler tarafından öldürülen her Amerikalı için ve hayal edilemeyecek bir kaybı yaşamak zorunda kalan her aile için hesap verebilirliği sağlama görevimizi yeniden teyit ediyoruz" denildi.

Bildiride, "Kurbanları asla unutmayacağız. Hayatlarında kalıcı bir boşlukla yaşamak zorunda kalan ailelerin yanındayız ve insanlarımızı ve vatanımızı korumak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Bildiride, "ABD Başkanı Donald J. Trump olarak, ABD Anayasası ve yasalar tarafından bana verilen yetkiye dayanarak, 22 Şubat 2026 gününü Ulusal Aile Günü ilan ediyorum" ifadelerine yer verildi.



