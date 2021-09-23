Dünya Türkevinde diplomasi trafiği
AMERİKA

Türkevi’nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta açılışını gerçekleştirdiği Türkevi binasında, ilk misafirlerini ağırladı. Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında birçok liderle bir araya geldi.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Türkevi’nde diplomasi trafiği
Borut Pahor - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta açılışını gerçekleştirdiği Türkevi binasında, ilk misafirlerini ağırladı. Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında birçok liderle bir araya geldi. Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco ile BM Genel Merkezi’nde görüşen Erdoğan, ülke liderlerinden ilk önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u Türkevi’nde kabul etti.

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  • Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Erdoğan daha sonra da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Paho, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanlarından Petar Stoyanov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi eski Sırp üyesi Mladen Ivanic ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Erdoğan, en uzun görüşmesini ise Ukrayna Devlet Başkanıyla gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, İklim Değişikliği 26’ncı Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü.
Emine Erdoğan, İklim Değişikliği 26’ncı Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CBS televizyonunda Afganistan mesajı: Amerika orada niçin var?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CBS televizyonunda Afganistan mesajı: Amerika orada niçin var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, 'ABD'nin tabii ki çok şeyler yapması gerekir. Amerika orada niçin var? Neden var? Önce bu soruların cevabını kendisine vermesi gerek' dedi. Türkiye'de kayıt dışı 300 bin Afgan mülteci olduğunu hatırlatan Erdoğan, 'Ülkemize hala Afgan mülteci almaya gücümüz yetmez' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı Times Meydanı'nda tanıtıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı Times Meydanı'nda tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı, New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı. İletişim Başkanlığının organizasyonu ile yapılan tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

Zelenskiy ile görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i de Türkevi’nde kabul etti. Erdoğan yine Türkevi’nde Foreign Policy Association ve SETA DC tarafından düzenlenen programa da katıldı.

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