​Türkevi’nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta açılışını gerçekleştirdiği Türkevi binasında, ilk misafirlerini ağırladı. Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında birçok liderle bir araya geldi. Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco ile BM Genel Merkezi’nde görüşen Erdoğan, ülke liderlerinden ilk önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u Türkevi’nde kabul etti.
Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Erdoğan daha sonra da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Paho, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanlarından Petar Stoyanov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi eski Sırp üyesi Mladen Ivanic ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Erdoğan, en uzun görüşmesini ise Ukrayna Devlet Başkanıyla gerçekleştirdi.
Zelenskiy ile görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i de Türkevi’nde kabul etti. Erdoğan yine Türkevi’nde Foreign Policy Association ve SETA DC tarafından düzenlenen programa da katıldı.