Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hatay'da enkazdan beş kişiyi kurtaran Yunan ekibe plaket verdi.

Pakistan’ın deprem yardımları kapsamında Başbakanı Şahbaz Şerif’in görevlendirmesiyle Türkiye’ye gelen Özel Danışman Khawaja Ahmed Hasaan dayanışma mesajı verdi. Başbakan Şerif'in talimatıyla deprem yardım malzemeleri, ağırlıklı olarak kışlık çadırlardan hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye geliyor. 1200 adet kışlık ve yangına dayanıklı çadır taşıyan bir başka uçak daha bugün Pakistan'dan Adana'ya gelen Khawaja Ahmed Hasaan, Pakistan ve Türkiye'nin 'iki kalp, tek ruh' gibi olduğunu belirtti. Hasaan, “Pakistan halkı, Türk kardeşleriyle aynı acıyı ve ıstırabı hissediyor ve onlar tamamen iyileşine kadar da her türlü desteği vermeye kararlıdır” dedi.