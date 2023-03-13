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Dünya

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hatay'da enkazdan beş kişiyi kurtaran Yunan ekibe plaket verdi

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Yunan ekibe teşekkür ederek plaket verdi.

18:23 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hatay'da enkazdan beş kişiyi kurtaran Yunan ekibe plaket verdi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hatay'da enkazdan beş kişiyi kurtaran Yunan ekibe plaket verdi.

Büyükelçi Erciyes, Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Atina'daki yerleşkesini Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ile ziyaret etti.


Türkiye'de 5 kişinin enkazdan canlı çıkmasını sağlayan EMAK ekibine teşekkür eden Erciyes, kendilerine bir de plaket takdim etti.

Beş kişinin hayatını kurtardılar


Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen aynı gün harekete geçen EMAK ekibi, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait "C-130" tipi uçakla Atina'dan yola çıkarak Türkiye'ye gelmiş ve 5 kişinin hayatını kurtarmıştı.




#Büyükelçi Çağatay Erciyes
#Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK)
#Deprem
1 saat önce
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Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hatay'da enkazdan beş kişiyi kurtaran Yunan ekibe plaket verdi
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