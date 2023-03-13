Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hatay'da enkazdan beş kişiyi kurtaran Yunan ekibe plaket verdi.
Büyükelçi Erciyes, Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Atina'daki yerleşkesini Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ile ziyaret etti.
Türkiye'de 5 kişinin enkazdan canlı çıkmasını sağlayan EMAK ekibine teşekkür eden Erciyes, kendilerine bir de plaket takdim etti.
Beş kişinin hayatını kurtardılar
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen aynı gün harekete geçen EMAK ekibi, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait "C-130" tipi uçakla Atina'dan yola çıkarak Türkiye'ye gelmiş ve 5 kişinin hayatını kurtarmıştı.