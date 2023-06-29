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Dünya

Tuz tanesinden daha küçük çanta 63 bin dolara satıldı

ABD'de 657'ye 222, 700 mikron boyutlarında küçük bir el çantası Çarşamba günü çevrimiçi bir müzayedede yaklaşık 63 bin dolara satıldı.

11:13 . 29/06/2023 Perşembe
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Tuz tanesinden daha küçük çanta 63 bin dolara satıldı.

Tuz tanesinden daha küçük çanta 63 bin dolara satıldı.

ABD'de 657'ye 222, 700 mikron boyutlarında küçük bir el çantası Çarşamba günü çevrimiçi bir müzayedede yaklaşık 63 bin dolara satıldı.


İnsan gözünün zar zor görebildiği flüoresan sarımsı yeşil çanta, popüler bir markanın tasarımına dayanıyor.


Ancak çanta, bu lüks markanın kendisi değil, New York'taki bir sanat kolektifinin eseri.


Brooklyn merkezli MSCHF grubu, minik eserine
"Mikroskopik El Çantası"
adını takarak, çantanın bir iğne deliğinden geçebilecek kadar dar ve bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğunu iddia etti.

Nesne, mikro ölçekli plastik parçaları 3B yazdırmak için kullanılan bir üretim teknolojisi olan iki fotonlu polimerizasyon kullanılarak yapıldı.


Çantanın görülebileceği dijital ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte satıldı.


Satışa, Amerikalı müzisyen, plak yapımcısı ve tasarımcı Pharrell Williams tarafından kurulan çevrimiçi bir müzayede evi olan Joopiter ev sahipliği yaptı.




#Çanta
#Mikroskopik
#ABD
3 saat önce
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