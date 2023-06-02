Ukrayna askeri Rusya’ya girdi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, hava saldırıları ile savaşı Rus topraklarına taşıyan Ukrayna birlikleri, Telegram’dan sınır kenti olan Belgorod bölgesine sızdıklarına dair görseller paylaştı. Paylaşılan görsellere göre Belgorod’dan sınırı aşan Ukrayna ordusu ve geçtiğimiz günlerde isyan başlatan Özgür Rusya Lejyonu (LSR) gönüllüleri Rus ordusuna ait çok miktarda silah, mühimmat ve aracı imha etti. Görüntülerde Ukrayna askerlerinin Rus depolarına girdiği görüldü. Başka bir fotoğrafta ise, imha edilen mühimmatlar sonucu oluşan yangın kaydedildi. Rus ordusundan kaçan askerlerden ve gönüllülerden oluşan LSR, önceki gün yapıtığı açıklamada, kısa süre içinde sınırı geçerek tekrar Rus topraklarında saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. Örgüt açıklamasında, “Putin’in ordusundaki çakalların korkaklığı sayesinde çok sayıda ganimet aldık. Böylelikle daha fazla silah arkadaşımıza mühimmat sağlayabileceğiz” ifadelerini kullandı.