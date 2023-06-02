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Dünya

Ukrayna askeri Rusya’ya girdi

Ukrayna birlikleri, Telegram’dan sınır kenti olan Belgorod bölgesine sızdıklarına dair görseller paylaştı. Belgorod’dan sınırı aşan Ukrayna ordusu ve geçtiğimiz günlerde isyan başlatan Özgür Rusya Lejyonu (LSR) gönüllüleri Rus ordusuna ait çok miktarda silah, mühimmat ve aracı imha etti.

Dış Haberler
04:00 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ukrayna askerleri, Belgorod bölgesine sızdı.

Ukrayna askerleri, Belgorod bölgesine sızdı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, hava saldırıları ile savaşı Rus topraklarına taşıyan Ukrayna birlikleri, Telegram’dan sınır kenti olan Belgorod bölgesine sızdıklarına dair görseller paylaştı. Paylaşılan görsellere göre Belgorod’dan sınırı aşan Ukrayna ordusu ve geçtiğimiz günlerde isyan başlatan Özgür Rusya Lejyonu (LSR) gönüllüleri Rus ordusuna ait çok miktarda silah, mühimmat ve aracı imha etti. Görüntülerde Ukrayna askerlerinin Rus depolarına girdiği görüldü. Başka bir fotoğrafta ise, imha edilen mühimmatlar sonucu oluşan yangın kaydedildi. Rus ordusundan kaçan askerlerden ve gönüllülerden oluşan LSR, önceki gün yapıtığı açıklamada, kısa süre içinde sınırı geçerek tekrar Rus topraklarında saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. Örgüt açıklamasında, “Putin’in ordusundaki çakalların korkaklığı sayesinde çok sayıda ganimet aldık. Böylelikle daha fazla silah arkadaşımıza mühimmat sağlayabileceğiz” ifadelerini kullandı.

GECE BOYU SALDIRILAR SÜRDÜ

Diğer yandan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Durumun “kötüleştiğini” söyleyen Vali Gladkov, “Şebekino kentinde gece gergin geçti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, şehrin merkezini ve etrafını ‘Grad’ çok namlulu roketatar sistemiyle vurdu. Saldırılar gece 12.00’de ve sabah 3.40 ile 5.15 gerçekleşti, 5 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı. Saldırı sonucu bazı binaların hasar gördüğünü kaydeden Gladkov, sivillerin kentten tahliye edilmesine ilişkin sürecin devam ettiğini bildirdi. Belgorod idaresinden askeri yetkililerse Şebekino kentinde ‘durumun güç olduğunu ancak Ukrayna güçlerinin kente sızdığı haberlerinin doğru olmadığını’ kaydettiler.



#Rusya Ukrayna
#Özgür Rusya Lejyonu
#Belgorod
39 dakika önce
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