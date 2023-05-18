Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Savaşı dondurmayı öngören teklifi kabul etmeyeceğiz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Kuleba’nın 16-17 Mayıs tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyarette bulunan Li Hui ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Bakan Kuleba’nın Li’ye Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı sürdürülebilir ve adil bir barışı yeniden tesis etme ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiği aktarılarak, “Kuleba, Ukrayna’nın topraklarını kaybetmeyi veya savaşı dondurmayı öngören hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini vurguladı.” ifadesi kullanıldı.
Tarafların Ukrayna ve Çin arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli beklentileri ele aldıkları belirtilen açıklamada, Kuleba ve Li’nin ikili ve uluslararası gündemin kilit konularında diyaloğu hızlandırma konusunda uzlaştıkları ifade edildi.