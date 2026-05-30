Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ukrayna: Rusya'da iki adet "Tu-142" tipi uçak ve bir "İskender" füze sistemine saldırı düzenledik

Ukrayna: Rusya'da iki adet "Tu-142" tipi uçak ve bir "İskender" füze sistemine saldırı düzenledik

12:4430/05/2026, Cumartesi
G: 30/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Ukrayna'da Rusya'da askeri hedeflere saldırı
Ukrayna'da Rusya'da askeri hedeflere saldırı

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, Rusya'nın Taganrog kentindeki askeri üssünde iki adet "Tu-142" (Tupolev) tipi uçak ve bir "İskender" füze sistemine yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Brovdi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait farklı hedeflere yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Taganrog kentinde yer alan askeri üste konuşlandırılan iki Tupolev Tu-142 tipi uçak ve bir adet İskender füze sisteminin 30 Mayıs'ta insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını aktaran Brovdi, söz konusu hedeflerin vurulduğunu iddia etti.

Brovdi, Tupolev Tu-142 tipi uçağın, Rusya Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli deniz devriye, keşif ve denizaltı savunma uçağı olduğunu belirtti.

Ukraynalı komutan mesajında ayrıca, Taganrog ve Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da "Rus gölge filosuna ait" olduğu iddia edilen bir tanker ve iki petrol deposuna da bu gece saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Brovdi, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.



#Rusya-Ukrayna savaşı
#Taganrog
#Tu-142 (Tupolev)
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Mayıs Cumartesi bu akşamki maçlar