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Ülkesinin terör devleti İsrail'e desteğine tepkisiz kalamadı: ABD Dışişleri Bakanlığında 'Gazze' istifası

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'in eli kanlı ortağı ABD'de 'katliam istifası' yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığında çalışan Annelle Sheline, hükümetin İsrail'e verdiği destek nedeniyle istifa ettiğini açıklayarak, "Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim.” dedi.

23:18 - 29/03/2024 Cuma
IHA
Annelle Sheline
Annelle Sheline

ABD Dışişleri Bakanlığında insan kaynakları konusunda çalışan Annelle Sheline, ABD hükümetinin Gazze halkını bombalamaya ve aç bırakmaya devam eden İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla istifa ettiğini belirterek, “Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim.” dedi.

Katliamın ortağı ABD'ye içeriden istifa tepkisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 175 gündür aralıksız sürüyor. Bölgenin tüm noktalarına saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun katliamına dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi her gün tepki gösterirken, hükümetlerden bölgenin ve Filistinlilerin iyiliği için sonuca varan herhangi bir adım gelmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda insan kaynakları konusunda çalışan Annelle Sheline, ABD hükümetinin Gazze halkını bombalamaya ve aç bırakmaya devam eden İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla istifa ettiğini belirtti. ABD'nin insan kaynakları savunuculuğu konusunda tüm güvenilirliğini yitirmiş durumda olduğunu söyleyen Sheline, "Dışişleri Bakanlığında bu konuda çok önemli çalışmalar yapan çok sayıda insan var. Ancak Başkan Biden bu konuda bir duruş sergilemeye istekli olana kadar yaptıkları çalışmalar gerçekten fark oluşturmayacak” dedi.

"Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim”

ABD'nin inandığını iddia ettiği değerlere sahip çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sheline, “ABD'nin dünya genelindeki ahlaki liderliği bu değerleri savunmasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

İstifa kararının kişisel maliyeti konusuna da değinen Sheline, evde küçük bir kızı olduğunu ve istifa etmekten başka çaresinin olmadığını vurgulayarak, "İleride bana bunlar olurken ne yaptığımı soracak olursa, sessiz kalmadığımı bilmesini isterim. Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim.” şeklinde konuştu.



#Gazze
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