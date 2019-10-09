Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı’na destek: Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz

Ünlüler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Mehmetçiğe destek oldu.

Türk Ordusu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna başlattı. Barış Pınarı Harekatı’na ünlülerden sosyal medya aracılığıyla destek geldi.

Ünlüler Mehmetçiğe destek paylaşımında bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de ünlülerden geldi.

Demet Akalın, Işın Karaca, İbrahim Tatlıses, Ali Şan, Saba Tümer, Hadise Açıkgöz, Derya Uluğ, Vildan Atasever gibi isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla harekata destek verdi.

"Barış istiyorsan savaşı kazanmalısın"

Demet Akalın, paylaşımında, "Dualarımız sizinle" dedi. Işın Karaca ise, "Keşke savaşlar hiç olmasa. Ama gerçekler ne yazık ki acı... Barış istiyorsan savaşı kazanmalısın #BarışPınarıHarekati Allah’ım sen bu barış harekatında askerlerimize yol gösterip yardımcı ol.." ifadelerini kullandı.

"Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir"

İbrahim Tatlıses, tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesini dilediğini belirterek, "Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı’nda, Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yar ve yardımcısı olsun, Allah Mehmetçiğimizi korusun..." paylaşımında bulundu.

"Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz"

Saba Tümer ise, "Bütün dualarım askerlerimiz için... En büyük dileğim hiçbir anne baba, hiçbir eş, hiçbir evladın ocağına ateş düşmesin. Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz... Allah’a emanet olun" dedi.

Yapılan paylaşımlar şöyle:

Allah yardımcınız olsun🇹🇷🇹🇷🇹🇷#Mehmetcik pic.twitter.com/z03Un4LsQZ — Demet Akalin (@DemetAkalin) October 9, 2019

Keşke savaşlar hiç olmasa.

Ama gerçekler ne yazık ki acı..

Barış istiyorsan savaşı kazanmalısın #BarışPınarıHarekati



Allahım sen bu barış harekatında askerlerimize yol gösterip yardımcı ol.. REKLAM October 9, 2019

Allah beraberinizde olsun🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/j8FPZbQnft — Alişan (@YeniAlisan) October 9, 2019

Bütün dualarım askerlerimiz icin...En büyük dileğim hicbir anne baba,hicbir eş, hiçbir evladın ocağına ateş düşmesin.Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz... Allah’a emanet olun🙏 #barışpınarıharekatı 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/QVDdbDfWdJ — saba tumer (@saba_t) October 9, 2019

Dualarım sizinle şanlı Türk askeri! Allah yardımcınız olsun... 🇹🇷 #BarışPınarıHarekati — HADISE ACIKGOZ (@Hadise) October 9, 2019

Allah askerimizi korusun dualarımız onlarla🙏🏼 🇹🇷 #BarışPınarıHarekati — Derya ULUĞ (@deryaulugg) October 9, 2019

Allah yar ve yardımcınız olsun , Kahraman Mehmetçiğimiz ! 🇹🇷 #BarisPinari pic.twitter.com/50oxCYoxUQ — Vildan Atasever (@atasever_vildan) October 9, 2019

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