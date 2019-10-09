Dünya Ünlülerden Barış Pınarı Harekatına destek Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz
BARIŞ PINARI HAREKATI

Ünlülerden Mehmetçiğe destek

Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı’na destek: Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurması üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de ünlülerden geldi. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından destek paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi IHA
Ünlüler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Mehmetçiğe destek oldu.
Ünlüler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Mehmetçiğe destek oldu.

Türk Ordusu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna başlattı. Barış Pınarı Harekatı’na ünlülerden sosyal medya aracılığıyla destek geldi.

Ünlüler Mehmetçiğe destek paylaşımında bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de ünlülerden geldi.

  • Demet Akalın, Işın Karaca, İbrahim Tatlıses, Ali Şan, Saba Tümer, Hadise Açıkgöz, Derya Uluğ, Vildan Atasever gibi isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla harekata destek verdi.

"Barış istiyorsan savaşı kazanmalısın"

Demet Akalın, paylaşımında, "Dualarımız sizinle" dedi. Işın Karaca ise, "Keşke savaşlar hiç olmasa. Ama gerçekler ne yazık ki acı... Barış istiyorsan savaşı kazanmalısın #BarışPınarıHarekati Allah’ım sen bu barış harekatında askerlerimize yol gösterip yardımcı ol.." ifadelerini kullandı.

"Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir"

İbrahim Tatlıses, tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesini dilediğini belirterek, "Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı’nda, Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yar ve yardımcısı olsun, Allah Mehmetçiğimizi korusun..." paylaşımında bulundu.

"Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz"

Saba Tümer ise, "Bütün dualarım askerlerimiz için... En büyük dileğim hiçbir anne baba, hiçbir eş, hiçbir evladın ocağına ateş düşmesin. Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz... Allah’a emanet olun" dedi.

Yapılan paylaşımlar şöyle:

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