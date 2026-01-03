Yeni Şafak
Venezuela Brezilya ile olan sınırını kapattı: Araç ve yaya geçişlerinin durduruld

Venezuela Brezilya ile olan sınırını kapattı: Araç ve yaya geçişlerinin durduruld

Nisa Nur Çavuşoğlu
18:153/01/2026, Cumartesi
Venezuela, Brezilya ile olan sınırını kapattı
Venezuela, Brezilya ile olan kara sınırını kapattı; geçişler durdurulurken, kararın ülkedeki siyasi ve güvenlik gerilimleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Venezuela, Brezilya ile olan kara sınırını kapattı. Brezilya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, sınırın Venezuela tarafının kararıyla tamamen kapatıldığı ve geçişlere izin verilmediği bildirildi. Kapatma kararı özellikle Brezilya’nın Roraima eyaletindeki Pacaraima sınır kapısını etkilerken, bölgede araç ve yaya geçişlerinin durdurulduğu belirtildi. Brezilyalı yetkililer, kendi taraflarında güvenlik açısından olağanüstü bir durum bulunmadığını, ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Venezuela makamları sınırın kapatılmasına ilişkin resmî bir gerekçe paylaşmazken, kararın ülkedeki siyasi gerilimler ve güvenlik değerlendirmeleriyle bağlantılı olduğu yorumları yapılıyor. Daha önce de benzer şekilde, iç siyasi gelişmeler ve kritik dönemlerde Venezuela’nın komşu ülkelerle olan sınırlarında geçici kapatmalar uygulanmıştı.

Brezilya hükümeti, sınır hattındaki vatandaşların durumu ve ticari geçişlerin etkilenmesine ilişkin diplomatik temasların sürdüğünü duyurdu. Sınırın ne kadar süre kapalı kalacağına dair ise henüz net bir takvim açıklanmadı.

Gelişme, Venezuela’daki iç siyasi sürecin bölgesel yansımalarının arttığı bir dönemde yaşanması nedeniyle Latin Amerika genelinde dikkatle izleniyor.



