Venezuela Devlet Başkanı Maduro Yüksek Mahkeme'nin tarihi bir karar verdiğini belirtti

TSJ'nin tarihi ve kesin bir karar aldığını vurgulayan Maduro, "Bizler, hukukun kararlarına, ulusal egemenliğe ve adalete mutlak saygı duyuyoruz. Anayasaya saygı çerçevesinde ve barış yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bir seçim ihtilafı olduğunda, Yüksek Adalet Mahkemesi Seçim Dairesi bunu karara bağlar. Venezuela anayasası ülkedeki herkes içindir." ifadelerini kullandı.