Venezuela’da CIA darbesi hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün CIA’ye Venezuela’da gizli operasyon düzenleme yetkisi verdiğini Beyaz Saray’da doğrularken, bölgedeki askeri tırmanışın yeni boyutu da ortaya çıktı. ABD, Karayipler’deki varlığını arttırmak için iki B-52 bombardıman uçağını bölgeye gönderdi. Bu hamle, bölgedeki gerginliği zirveye taşırken, Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinde tepkiye neden oldu. Trump, “Uyuşturucu deniz yoluyla geliyor ama biz karadan da durduracağız” sözleriyle Venezuela topraklarında operasyon yapılacağını ilan etti.

Trump'tan manidar cevap

Ancak ABD’nin gerçek hedefinin Venezuela’da Nicolas Maduro yönetimini devirmek olduğu değerlendiriliyor. ABD’nin Venezuela’da “uyuşturucuyla mücadele” kisvesi altında yürüteceğini ilan ettiği gizli operasyonlar ve askeri hareketlilik, bölgeyi yeni bir gerilim sarmalına soktu. Trump’ın “Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum” diyerek CIA’in Maduro’yu hedef alıp almadığı sorusunu cevapsız bırakması, ABD’nin gerçek niyetine işaret olarak değerlendirildi.

Maduro’dan Sert Tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin bu adımına sert tepki göstererek, “CIA destekli darbelere hayır” dedi. Tarih boyunca CIA’in Latin Amerika’da gerçekleştirdiği darbeler, kayıplar ve yıkımların altını çizen Maduro, ABD’nin Afganistan, Irak ve Libya gibi ülkelerdeki başarısız askeri operasyonlarını hatırlattı. Maduro, “30 bin kişinin kaybolduğu Arjantin darbelerini, Şili’de Pinochet rejimini ve binlerce insanın öldürüldüğü CIA destekli darbeleri unutmayacağız” diyerek ABD’nin bölgedeki politikalarını teşhir etti.

Dev askeri hareketlilik

ABD'nin Karayipler’de konuşlanan 8 savaş gemisi, bir denizaltı, 10 F-35 savaş uçağı ve Porto Riko’daki 10 bin askerin yanında iki B-52 bombardıman uçağının bölgeye sevk edilmesi, ABD’nin askeri hamlelerinin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu güç gösterisi, bölgeyi askeri bir krize sürükleme riski taşıyor.

ABD'nin kanlı operasyonları

Latin Amerika tarihinde ABD’nin müdahaleleri, darbeler ve gizli operasyonlar silsilesiyle dolu. 1954 Guatemala darbesi, 1973 Şili darbesi, 1980’ler El Salvador ve Nikaragua’daki iç savaşlarda CIA’in aktif rolü, bölgenin demokratikleşme sürecini sabote etti. Bu darbelerde binlerce sivil hayatını kaybetti, ülkeler yıllarca iç çatışmalar ve yoksullukla boğuştu.











