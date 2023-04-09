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Dünya

Vuruldu ama ölmedi

Irak'ın Süleymaniye kentindeki patlamada 3 ABD askerinin de eşlik ettiği terör örgütü PKK’nın Suriye’deki elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in hedef alındığı iddia edildi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM’dan yapılan açıklamada saldırı doğrulanırken, “Herhangi bir can kaybı yaşanmadı” denildi.

Dış Haberler
04:00 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mazlum Abdi.

Mazlum Abdi.

Irak’ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda patlama meydana geldi. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG’nin lideri Mazlum Abdi’nin saldırıda hedef alındığı, Abdi’ye 3 ABD askerinin eşlik ettiği, ancak yarlanan olmadığı iddia edildi. ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal’e yaptığı yazılı açıklamada, “Süleymaniye’de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz” açıklamalarıyla saldırıyı doğruladı. Saldırının kim tarafından ve nasıl gerçekleştiği belirsizliğini koruyor.



#Irak
#Süleymaniye
#Mazlum Abdi
#PKK
32 dakika önce
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