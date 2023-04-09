Vuruldu ama ölmedi

Irak’ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda patlama meydana geldi. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG’nin lideri Mazlum Abdi’nin saldırıda hedef alındığı, Abdi’ye 3 ABD askerinin eşlik ettiği, ancak yarlanan olmadığı iddia edildi. ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal’e yaptığı yazılı açıklamada, “Süleymaniye’de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz” açıklamalarıyla saldırıyı doğruladı. Saldırının kim tarafından ve nasıl gerçekleştiği belirsizliğini koruyor.