Yeni sınır Sarı Hat

Gazze’de varılan ateşkesin şartlarına uymayan ve süreci her fırsatta baltalayan terör devleti İsrail, işgal niyetini açıktan belirten skandal bir açıklamaya imza attı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yeni sınırlarının ateşkesin ilk aşamasında İsrail’in çekildiği Sarı Hat olduğunu duyurdu. Varılan anlaşma kapsamında İsrail önce Sarı Hat bölgesine çekilecek, uluslararası askeri gücün ve Gazze için oluşturulacak yönetimin göreve başlamasının ardından önce Kırmızı Hat’ta sonra da Gazze dışındaki tampon bölgeye çekilmesi planlanıyordu.

SAVUNMA VE SALDIRI HATTI

Zamir, pazar günü Gazze Şeridi’ne yaptığı inceleme sırasında, ateşkes kapsamında İsrail ordusunun çekilme hattını gösteren “Sarı Hat”ın “yeni bir sınır hattı” niteliği taşıdığını söyledi. Beit Hanun ve Cibaliya bölgelerini gezen Zamir, “Hamas’ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Gazze Şeridi’nin geniş kesimlerini kontrol ediyor, kritik hatlarda bulunuyoruz. Sarı Hat artık yeni bir sınır hattıdır; yerleşimler için ileri savunma, aynı zamanda saldırı hattıdır” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 53’ÜNDE İŞGALCİ KONUMUNDA

Sarı Hat düzenlemesiyle İsrail, Refah’ın tamamı ve kuzeydeki Beyt Hanun da dahil olmak üzere Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53’ünü kontrol altında tutuyor. İsrail ateşkes doğrultusunda burada geçici konuşlanması beklenirken, Zamir’in özellikle “sınır” ifadesini kullanması, terör devletinin İsrail güçlerinin kademeli olarak Gazze’den tamamen çekilmesi fikrine yanaşmadığını ortaya koyuyor.

NETANYAHU: İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ziyareti sırasında yaptığı basın toplantısında, ateşkes sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını, ikinci aşamada ise Hamas’ın silahsızlandırılması mücadelesine girişeceklerini belirterek, süreci baltalayacağının sinyalini verdi. Netanyahu, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında neredeyse sona gelindiğini ve yakında ikinci aşamaya geçilmesini beklediğini söyledi. Bu ay sonu ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi de ele alacağını aktaran Netanyahu, ikinci aşamanın daha zor olacağını düşündüğünü ifade etti.

ABD’NİN POZİSYONU BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesin ikinci aşamasının başladığını önümüzdeki haftalarda duyuracağı ve yılbaşından önce koalisyon yönetiminin göreve başlayacağı belirtilmişti. İsrail’in süreci baltalamaya ve işgali kalıcılaştırmaya yönelik hamlelerine Washington’ın yaklaşımı, Gazze’nin geleceği için belirleyici olacak.







