Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor: Mısır, Irak ve Vietnam sular altında kalacak Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor: Mısır, Irak ve Vietnam sular altında kalacak Risk altındaki 300 milyon kişinin 237 milyonu Asya'da yaşıyor. Mısır'ın İskenderiye ve Irak'ın Basra kentlerinin büyük bölümü ile Vietnam'ın Güney Vietnam bölgesinin tamamı 2050'de sular altında kalacak

Haber Merkezi 30 Ekim 2019, 16:17 Son Güncelleme: 30 Ekim 2019, 16:57 AA