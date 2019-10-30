Dünya Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor Mısır, Irak ve Vietnam sular altında kalacak
ASYA

Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor: Mısır, Irak ve Vietnam sular altında kalacak

Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor: Mısır, Irak ve Vietnam sular altında kalacak

Risk altındaki 300 milyon kişinin 237 milyonu Asya'da yaşıyor. Mısır'ın İskenderiye ve Irak'ın Basra kentlerinin büyük bölümü ile Vietnam'ın Güney Vietnam bölgesinin tamamı 2050'de sular altında kalacak

Haber Merkezi AA
Asya en büyük risk altında.
Asya en büyük risk altında.

Yükselen deniz suyu seviyesinin, 2050'ye kadar kıyı kesiminde yaşayan 300 milyon kişiyi etkileyeceği bildirildi.

  • Sonuçları Nature Communications'da yayımlanan araştırmada, deniz suyu seviyesinin yükselmesinin kıyı kesiminde yaşayan 300 milyon kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

Araştırmada, artmaya devam eden sera gazı emisyonu kontrol altında tutulmadığı takdirde 2100 yılında deniz suyu seviyesinin yükselmesinden etkilenecek kişi sayısının iki katını aşarak 630 milyonu bulacağı belirtildi.

Vietnam tamamen sular altında kalacak

Çalışmada ayrıca yükselen deniz suyu seviyesinden etkilenebilecek 300 milyon kişinin 237 milyonunun Asya'da yaşadığına, 30 yıl içinde Hindistan'ın Mumbai, Çin'in Şangay ve Tayland'ın Bangkok kentlerinin aralarında olduğu kıyı şehirlerinin sular altında kalabileceğine dikkat çekildi.

Uzmanlar 2050 yılında Mısır'ın İskenderiye ve Irak'ın Basra kentlerinin büyük bölümünün, Vietnam'ın da 20 milyondan fazla nüfuslu Güney Vietnam bölgesinin tamamen sular altında kalacağı, ülke içinde yer değiştirmelere hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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