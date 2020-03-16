Dünya Yurtta kalacaklar
KORONAVİRÜS

Yurtta kalacaklar

Umre için Suudi Arabistan’da bulunan 21 bin vatandaşımızın dönüşü tamamlandı. Umreciler dün Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya’daki 5 öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Umreden gelenler arasında virüs şüphesi bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Umreden dönen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya’daki 5 öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Suudi Arabistan’a umre için giden 21 bin vatandaşın dönüşü için yetkililer seferber oldu. Son olarak 5 bin 300 kişi umre ibadetlerini tamamlayarak dün Türkiye’ye döndü. Böylece bu son kafile ile birlikte umreye giden 21 bin kişinin tamamı yurda gelmiş oldu.

VAKA SAYISI 6 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam yaptığı açıklamada, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.”

5 YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Bunun üzerine tedbirleri daha da arttıran yetkililer umreden dönen tüm yolcuların karantina altına alınmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda ise umreden dönenlerin karantinaya alınacağı Ankara ve Konya’da Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 5 öğrenci yurdu boşaltıldı. Umreden dönen vatandaşları taşıyan uçaklar gece saatlerinden itibaren Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yapmaya başladı. Havaalanında bekletilen özel kıyafetli sağlık ekipleri ise, uçağın içerisine girerek umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi. Durumu şüpheli görünenler hemen hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı ve gerekli testleri yapıldı.

DEZENFEKTE OTOBÜSLERLE KARANTİNAYA

  • Diğer umre yolcuları ise ilk kontrollerinin ardından dezenfekte edilmiş belediyeye ait otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları yurtlara götürüldü. Otobüslere ambulans ve polis aracı eşlik etti. Umre yolcuları ile otobüs şoförlerinin maske taktığı görüldü. Karantina için boşaltılan yurtlara getirilen vatandaşlar ayrı ayrı odalara yerleştirildi. Bu kişiler 14 gün boyunca gözlem altında olacak. Umreden dönen vatandaşların yakınlarının da yurtların önünde beklediği görüldü.

10 BİN KİŞİLİK KAPASİTE VAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır” açıklaması yaptı. Açıklamada Ankara’daki yurtların isimleri ve kapasiteleri “Şehit Özel Harekat: 2064, Milli İrade: 1880, Gölbaşı: 1448, Toplam: 5392”, Konya’daki yurtların isimleri ve kapasiteleri “Tahir Büyükkörükçü: 2228, Kutalmışoğlu: 2710, Toplam: 4938” olarak belirtildi.

5 kişi hastaneye kaldırıldı

Umreden dönenler otobüslerle taşındı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşlar hakkında konuştu. Vali Şahin, “Burada bin 800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam bin 700 kişiyi daha bekliyoruz” dedi. Vali Şahin ayrıca “Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi’ne nakledildi” ifadelerini kullandı. Şahin, “Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hala var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor’’ dedi.

Ayrı odalara yerleştirildiler

Umreden dönen ve karantinaya alınan bir vatandaş
  • Sağlık Bakanı Koca, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin “Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım.” Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi. Koca, şu bilgileri verdi: “Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz.”

Kul hakkına girmeyin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılar bilgilendirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Bu çerçevede umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlar için süreç içerisinde alınan tedbirler, şöyle sıralandı: “Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan’a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya’daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır.”

Dışişleri’nden destek merkezi

Mevlüt Çavuşoğlu
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında 24 saat hizmet veren bir koordinasyon ve destek merkezi kurduklarını bildirdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Şu ana kadar 8 bin 300 civarında sadece koronavirüsle ilgili arayan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var.” Çavuşoğlu, koronavirüsle ilgili durumlarda da kesintisiz hizmet sunabilmek için Türkiye’nin yurt dışındaki tüm misyonlarında izinlerin kaldırıldığını söyledi.

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